Im Osten von Mallorca beginnen sich mitten in der Hochsaison auf der Straße die Mülltüten zu stapeln. Grund ist ein am Sonntag (8.8.) begonnener unbefristeter Streik der örtlichen Müllabfuhr in der Gemeinde Capdepera und ihren Urlaubsorten Cala Ratjada, Canyamel, Font de Sa Cala, Cala Mesquida und Cala Agulla Die Mitarbeiter der Müllabfuhr haben am Montagmorgen in einer Vollversammlung beschlossen, den Arbeitskampf weiter zu führen.

Die seit Donnerstag geführten Verhandlungen mit dem örtlichen Versorger waren am Sonntag erneut gescheitert. Wie Miguel Pardo vom Gewerkschaftbund CCOO gegenüber dem Radiosender IB3 sagte, bot das Unternehmen eine auf zwei Jahre verteilte Lohnerhöhung um 4 Prozent an. Die Gewerkschaft fordert hingegen eine Gehaltserhöhung von 18 Prozent für die Fahrer und 21 Prozent für die Mitarbeiter, die die Tonnen leeren. Ein weiterer Streitpunkt sei die Aufnahme in den für die Müllabfuhr auf den Balearen geltenden Tarifvertrag.

Man sei jederzeit zu weiteren Verhandlungen bereit, so der Gewerkschaftssprecher. Der Streikaufruf würde zu 100 Prozent befolgt. Die vorgeschriebenen Mindestdienste sehen lediglich einen Müllwagen mit zwei Mitarbeitern vor.

CCOO hatte in den vergangenen Tagen gleich in mehreren Gemeinden Streiks der Müllabfuhr angedroht. In Santanyí konnte man sich am Sonntag in letzter Minute einigen. Streikaufrufe für den 15. August gibt es für Alcúdia, Sa Pobla sowie den Landkreis Es Pla (Algaida, Ariany, Costitx, Lloret de Vistalegre, Llubí, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Santa Eugènia, Sant Joan, Sencelles, Sineu i Vilafranca de Bonany). Es wird aber noch weiter verhandelt. /ck