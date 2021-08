Ein Beamter der Guardia Civil außer Dienst filmte am Samstag (14.8.) die Ankunft eines Bootes mit Migranten aus Algerien am Strand von Portals Vells in der Gemeinde Calvià. Es handelt sich um eine der nobelsten Gegenden auf Mallorca. Der Bootsführer hatte sein Gefährt zwischen mehreren Yachten hindurchgeführt. Nachdem er die Migranten am Strand abgesetzt hatte, fuhr er wieder davon.