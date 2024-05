Online-Dating auf Bumble oder Tinder kann schon nach kurzer Zeit frustrierend und langweilig sein. An den immer gleichen Gym- oder Party-Bildern hat man sich schnell sattgesehen. Wenn sich dann aber jemand besonders viel Mühe bei der Beschreibung über sich gibt, sticht er schnell aus der Masse heraus. Eine Auswahl an Profilen, die uns aus verschiedenen Gründen zum Schmunzeln gebracht haben:

Aktiv werden

Aufgefordert zu werden, etwas zu tun, kommt selten schlecht an.

"Wische nach rechts oder ich drück' ab", schreibt dieser besonders kreative Nutzer.

"Bewege den Affen in Richtung Banane und schau, was passiert!" Eine lustige Art und Weise, das Gegenüber aufzufordern, das eigene Profil nach rechts zu wischen, sodass es überhaupt zu einem Match kommen kann.

Mal ehrlich: Wer hätte es auch ausprobiert?

Eine gute Möglichkeit, langweiligen Smalltalk direkt zu umgehen.

"Wer das Wort 'kiricocho' schickt, nimmt an einer Verlosung teil. Der Gewinn: Ein Abendessen mit Brad Pitt oder mit mir, je nach unserer Verfügbarkeit." (Zur Erklärung: Kiricocho ist nach einem urbanen Mythos in Argentinien ein Unglücksbringer, der als Zuschauer seiner Mannschaft auf der Tribüne immer eine Niederlage brachte. Heutzutage wird das Wort benutzt, um jemandem im argentinischen Fußball Pech zu wünschen.)

"Hallooooo und danke für das match. Wähle die 1, dann bekommst du ein Kompliment, wähle die 2, dann bekommst du ein geniales Gif, wähle die 3 für eine originelle Frage!"

Die Selbstkritischen und Realisten

Frech!

Oha!

Hoffentlich mag das Gegenüber Nudeln!

Wer kennt noch Balu den Bären?

"Vorteile: Ich bin Argentinier. Nachteile: Ich bin Argentinier."

Armer Thorsten!

Jetzt wird's flirty

Bitte nur noch Fußbodenheizung!

Kompatibilitätstest im Urlaub.

"Zu vermieten: andere Bettseite, inklusive: Netflix, Kissen, Memes, Spaß, Kuscheleinheiten und das, was eben passieren muss."

Eine interessante Kombination. (Zur Erklärung: Xerjoff ist eine Parfüm-Marke.)

Ganz nach dem Motto: "Nein danke"

Bitte nur tiefgründige Gespräche, aber nicht über Psychologie und eigene "Baustellen".

Lieber natürlich statt zwei Kilogramm Schminke.

Für mehr Realität und weniger Perfektionismus.

"Wenn du jemanden in einer Bar, bei einem Treffen mit Freunden oder auf einer Party triffst, beginnst du das Gespräch dann auch direkt damit, dass du nichts Ernstes suchst? Oder lässt du dich einfach überraschen und schaust, wie die Sache ausgeht? Genau so."

"Wenn dir große (Penisse) wehtun, swipe lieber weiter - 21 Länge."

Noch jemand, der keine Lust auf Psycho-Gespräche und Traumata hat.

Was mit Promis

"Hast du mal darüber nachgedacht, wie es wäre, mit Vin Diesel zusammen zu sein? Ich bin zwar nicht so kräftig, aber lustiger."

Die Mischung macht's.

Es wird poetisch

Bitte merken!

"Wenn du dich fragst, was ich suche... Ich hätte gerne ein Bier, ein normales Bier... Ich will kein importiertes Bier und auch keine Luxusflasche, stattdessen etwas Einfaches und Frisches... das gut schmeckt!! Ich weiß allerdings nicht, aus welchem besch***** Grund ich keines finde, und ich verstehe es wirklich nicht, da, wenn ich mich so umschaue, jeder in meiner Nähe Bier trinkt. Wohin ich auch gehe, alle meine Freunde haben eines, und wenn es eines Tages leer ist, versichere ich dir, haben sie direkt ein neues und sind überglücklich. P. S. Ich kann schon auch ohne Bier leben."

Wer die Rechtschreibung beherrscht, ist klar im Vorteil

"Ich bin 2 Meter groß. Wenn du 'haiga' sagst und den Unterschied zwischen 'ay' ('oh'), 'hay' ('es gibt') und 'ahí' ('dort') nicht kennst, erspar mir bitte den Anfall."

"Ich tue mir schwer, mich auszudrücken. Ich bin gerne zu Hause, mache aber auch gerne Dinge außer Haus. Ich würde gerne neue Freundschaften knüpfen. Die Zeit wird zeigen, was daraus wird, und ob wir Schmetterlinge im Bauch haben. Hahahaha. Ich bin ein ruhiger Typ und will keine Zeit verlieren. Ich mag es, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen. Ich weiß genau, was ich will, und ich würde zunächst gerne neue Freunde finden. Wir könnten uns dann einige Male treffen, um etwas trinken zu gehen und langfristig schauen, ob wir uns gefallen."

Einfach nur lustig

Achtung, Verwechslungsgefahr!

Liest man immer wieder einmal: "Ich studiere an der Uni in Salamanca. Meine Handschrift ist schön. Wann immer du wills,t können wir unsere Aufschriebe austauschen."

"Ich heiße Iván, wenn ich niese, sagen sie Jesús zu mir." (Als Erklärung: Im Spanischen sagt man für "Gesundheit" "Jesús".)

"SOS – ich bin mit meinen zwei Nichten und Familienmitgliedern in einem Erlebnishotel. Ich muss unbedingt raus, um etwas trinken zu gehen."

Die Helden von damals.

"Ich verstehe diese App nicht wirklich... Um mit Leuten von hier (und keinen Touris) zu sprechen, muss man die Premium-Bezahl-Version nutzen oder was?"

"Ich habe weniger Lust hier zu sein, als an einem Montag zu arbeiten."

Augen auf!

Wenn die Freundin über ihren Freund schreibt.

"Hallo, ich bin eine Freundin von Luis und schreibe für ihn die Beschreibung. Luis ist ein verdammt toller Kerl. Er ist einfühlsam, nett, lustig, einfach ein perfekter Typ. Ich bin lesbisch, aber ich kann dir nur raten: Lerne ihn kennen! Er ist schüchtern, aber wenn du ihn erst einmal besser kennst, ist er der Hammer. Er ist hier in der App, weil ich ihm ein Tinder-Profil eingerichtet habe, hat aber jemanden verdient, der ihn gut behandelt."

Haha.

"Ich bin mallorquinisch wie Mandeln, habe aber eine europäische Mentalität wie Interrail." (Zur Erklärung: Der Interrail-Pass ist ein Bahnpass, mit dem man für eine bestimmte Anzahl an Tagen in teilnehmenden europäischen Schienennetzen reisen kann.)

Nur noch am Wischen.

Sinngemäß: "... Menschen können einander verstehen, indem sie miteinander sprechen. Wenn mir langweilig wird, stelle ich dich in Wallapop ein." (Zur Erklärung: Wallapop ist eine Plattform, auf der Nutzer, ähnlich wie bei Ebay Kleinanzeigen, gebrauchte Kleidung, Gegenstände etc. anbieten können.)

"Ich glaube eher an mich als an Gott. Das Problem ist nur, dass er mir gegenüber einen Vorteil hat, denn es gibt ein Buch, das nur von ihm handelt. Ich hingegen war noch nicht nackt im Playboy."

"Stockholm-Syndrom mit meiner Dating-App." Dieser Nutzer hat sich also mit seinem Feind, Bumble, angefreundet.

"ChatGPT hat aufgegeben und hilft mir nicht, eine lustige Beschreibung zu schreiben. Das Programm sagt: Am besten findet ihr selbst raus, wie ich bin."

Der erlaubt sich was!

Gesucht wird jemand, der einen betrunken und mitten in der Nacht anruft.

Leider nicht im Supermarkt kennengelernt.

Ob er verrät, wie's geht?

"Koch --> Du brauchst mich in deinem Leben, denn Liebe geht zu Ende, Hunger hört aber nicht auf."

Lieber den richtigen Partner anstatt einen Fernseher.

Haben Sie auch lustige Profilbeschreibungen entdeckt? Schicken Sie sie gerne an simone@mallorcazeitung.es!