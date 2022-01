Als Deutscher auf Mallorca hält sich wettertechnisch das Heimweh derzeit in Grenzen. Zumindest nachts erinnert die Lage doch stark an Deutschland. Der spanische Wetterdienst Aemet hat in der Nacht von Montag (17.1.) auf Dienstag minus vier Grad gemessen. Auch in den kommenden Tagen bleibt es kalt.

Besonders kalt wurde es in Lluc, wo der Tiefstwert von eben minus vier Grad gemessen wurde. Minusgrade gab es auch in Campos, Binissalem und dem Umkreis von Palma de Mallorca: T mín ºC hoy en #IllesBalears

en #Mallorca:

-4 Escorca, Lluc

-3 Escorca, Son Torrella

-3 Campos, Salines

-3 Binissalem

-2 Campos

-2 Aerop. Palma de Mallorca

-2 Palma, Universitat

-1 Muro

-1 Sa Pobla

0 Santa María

0 Manacor

0 Pollença

0 Artà

0 Sineu pic.twitter.com/u0DNNbdIX5 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 18 de enero de 2022 Dabei waren die Temperaturen regional stark unterschiedlich. In Llucmajor und Banyalbufar lagen die Tiefstwerte bei sieben Grad. Warnstufe Gelb wegen Minusgraden Der Dienstagmorgen ist zwar frostig gestartet, die Sonne vertreibt aber die Kälte. Die Wetterkarte von Aemet sieht keine einzige Wolke für den ganzen Tag vor. Die Temperaturen erreichen inselweit Höchstwerte von 14 bis 15 Grad. Nach dem Sonnenuntergang um 17.54 Uhr wird es schnell wieder kalt. Ab Mitternacht bis 9 Uhr am Mittwochmorgen gilt im Süden um Palma de Mallorca sowie in der Inselmitte Warnstufe Gelb wegen Minusgraden. Bis Sonnenaufgang um 8.04 Uhr muss gebibbert werden. Die prgnostizierten Tiefstwerte liegen bei minus ein Grad. Besonders in den Bergen herrscht Frostgefahr. Der Mittwoch geht sonnig weiter. Am Nachmittag schiebt sich vom Osten her eine Wolkenfront über die Insel. Regen schließt Aemet jedoch aus. Die Höchsttemperaturen liegen tagsüber bei 14 Grad. Am Wochenende wechselhaft Nachts besteht zwar keine Warnstufe, es dürfte aber nur unwesentlich wärmer werden. Am Donnerstag folgt ein Mix aus Sonne und Wolken. In den Morgenstunden kann es im Norden der Insel leicht tröpfeln. Tagsüber bleibt es trocken. Die Temperaturen bewegen sich weiter um die 14 Grad. Gen Wochenende wird es etwas wechselhafter. Am Freitag liegt die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca bei 60 Prozent am Vormittag. In den Bergen kann es schneien. Am Wochenende gibt es einen Sonne-Wolken-Mix mit geringer Regenwahrscheinlichkeit. /rp