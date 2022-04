Mallorcas bekannteste Drogenbaronin "La Paca" ist am Donnerstag (31.3.) bei einer der größten Drogenrazzien der Geschichte der Insel verhaftet worden. Mehr als hundert Beamte der Guardia Civil durchsuchten den ganzen Tag über 53 verschiedene Wohnhäuser und Unterkünfte, die meisten davon in Palma de Mallorca, und nahmen auch das Drogendorf Son Banya ein. Insgesamt wurden mehrere Dutzend Menschen verhaftet.

"La Paca", die eigentlich Francisca Cortés Picazo heißt, galt über viele Jahre als die größte Drogenhändlerin Mallorcas und ist Matriarchin eines vor allem in Son Banya ansässigen Familienclans. Mehrere Strafen hat sie bereits abgesessen, vor ihrer aktuellen Festnahme war die 66-Jährige auf Bewährung. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass sie im Drogenhandel in der Barackensiedlung mittlerweile nur noch eine kleine Rolle spielt.

Hunderte Drogenverkaufspunkte kontrolliert

Der Großeinsatz am Donnerstag geht auf lange und intensive Ermittlungsarbeiten zurück, bei der die Beamten der Guardia Civil eigenen Angaben zufolge verschiedene Banden auf der Spur waren, die hunderte von Drogenverkaufspunkten in der Hauptstadt und dem Rest der Insel kontrolliert haben sollen. 70 spezialisierte Einsatzkräfte wurden extra für die Großrazzia vom Festland eingeflogen und führten Hausdurchsuchungen in Wohnungen unter an derem an den Straßen Carrer Manacor und Carrer Rei Sanç, sowie dem Camí Salard, dem Carrer Son Llull (Son Rapinya) und den Stadtteilen La Soledat und Sant Jordi durch. Auch im Küstenort Colònia de Sant Jordi gab es Razzien, die in den frühen Morgenstunden begann.

Der Einsatz gipfelte gegen 18 Uhr in der Einnahme Son Banyas. Auch dort konnten die Beamten große Mengen an Rauschgift und Bargeld sicherstellen. /somo