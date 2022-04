Winterliche Bedingungen zu Frühlingsbeginn auch auf Mallorca: In der Serra de Tramuntana hat es am Sonntagnachmittag (3.4.) zumindest oberhalb von 800 Metern Höhe geschneit, wobei der Schnee nicht liegenblieb. Zuvor waren gegen Mittag auch in niedrigeren Lagen, etwa in Valldemossa, teils heftige Hagelschauer heruntergegangen.

Entsprechend sanken auch die Temperaturen: In der Nacht könnte es selbst in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca laut dem Wetterdienst Aemet bis zu 1 Grad kalt werden. Die Niederschläge sollen im Laufe des Abends indes nachlassen. Nieva a 800 en la sierra pero aun sin cuajar en el suelo @AEMET_Baleares @rbmeteonews pic.twitter.com/6cJfOFynt7 — Frank Muñoz (@meteopasion) 3 de abril de 2022 Am Montag und Dienstag soll es bis auf vereinzelte schwache Niederschläge weitgehend trocken bleiben, wobei die Regenwahrscheinlichkeit ab Dienstagnachmittag zunimmt. Der Mittwoch ist nach derzeitiger Aemet-Vorhersage wieder verregnet. Sehen Sie auf den MZ-Livecams, wie es derzeit auf Mallorca aussieht. Es bleibt kalt bis frisch. Die für Montag angegebene Höchsttemperatur auf der Insel beträgt 12 Grad, am Dienstag und Mittwoch werden maximal 16 Grad erwartet. Der Wind weht von Nordosten, von wo ja auch die Polarfront kommt. Kleines Trostpflaster: Ab Donnerstag soll das Wetter besser werden. Am Samstag könnten dann sogar frühlingshafte 24 Grad erreicht werden. /ck