Bauarbeiten am Parc de la Mar: Ein Sommer ohne Selfies vor der Kathedrale von Palma de Mallorca

Die Umbauarbeiten im Parc de la Mar sind am Montag (11.7.) gestartet. In den kommenden fünf Monaten soll der Bereich vor der Kathedrale von Palma de Mallorca erneuert werden. Die Opposition in Palmas Rathaus kritisiert den Zeitpunkt der Arbeiten mitten in der Hochsaison. Schließlich ist der Park einer der beliebtesten Touristenattraktionen der Insel.

Das Budget für die Renovierungen beträgt 844.403 Euro. Es kann im Park immer wieder zu Sperrungen kommen. Am Montag hatten die Bauarbeiter einen Teil der Avenida Gabriel Roca direkt an der Küsgte geschlossen, damit die Laster das Baumaterial heranschaffen können. 3.900 Quadratmeter an Pflastersteinen sollen ausgetauscht werden. Ein Dutzend Bäume wird ersetzt, da die alten Pflanzen in einem schlechten Zustand waren. Die Umbauarbeiten umfassen zudem 240 Meter an Treppen, Rampen und Brücken sowie 73 Meter an Eingrenzungen des Sees, in der sich die Kathedrale spiegelt. Fliesen statt Marés Die Stadträtin für Infrastruktur, Angélica Pastor, spricht von einer lange herbeigesehnten und notwendigen Maßnahme. Die alten Marés-Steine aus dem Jahr 1984 seien abgenutzt und verbraucht. Sie werden durch vorgefertigte Fliesen ersetzt, die den Farbton der Umgebung beibehalten sollen. Neben den Umbauarbeiten lässt die Stadt zehn neue Bänke und Mülleimer sowie zwei neue Brunnen installieren. LED-Leuchten, die mit Solarenergie betrieben werden, sollen für besseres Licht sorgen. Im Rasen wird ein automatisches Bewässerungssystem eingebaut. Die Opposition kritisiert, dass durch die Sperrung einer Spur der Avenida Gabriel Roca ein Verkehrschaos drohe. Zudem sei der Zeitpunkt denkbar ungünstig, da gerade jetzt viele Urlauber auf der Insel sind und ein Selfie vor der Kathedrale schießen wollen. Auch die Plaça d'Espanya soll erneuert werden Es ist nicht das einzige Bauprojekt in Palma de Mallorca, das für Ärger sorgt. Auch die Gehwegplatten auf der Plaça d'Espanya sollen ausgetauscht werden. Hier hat das Rathaus die Nebensaison gewählt, was aber auch nicht alle zufrieden stellte. Händler kritisieren, dass dadurch der Weihnachtsmarkt auf dem Platz flöten geht. /rp