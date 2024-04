Essen gehen auf Mallorca: Wie sagt man dem Kellner, dass man die Rechnung getrennt bezahlen möchte?

Der spanische Ausdruck dividir la cuenta (die Rechnung teilen) – ist nicht nur eine wichtige Vokabel, sondern auch eine Disziplin, bei der die Spanier wahrscheinlich Weltmeister sind und die sie zu einer hohen Kunst mit eigener Fachsprache entwickelt haben. Die Ausgangslage ist ein gemeinsamer Restaurant-Besuch, und am Ende steht die Frage: ¿Cómo dividimos la cuenta? (Wie teilen wir uns die Rechnung?)

Der gleiche Betrag für alle

Die für Spanier natürlichste Zahlweise heißt: pagar la cuenta a partes iguales oder a medias. Gemeint ist: Der Kellner bringt die Rechnung und der Gesamtbetrag (el total) wird durch die Zahl der Anwesenden geteilt. Jeder zahlt den gleichen Betrag, unabhängig davon, was er oder sie konsumiert hat. Dabei wird nach oben gerundet, damit ein Trinkgeld (la propina) übrig bleibt.

"Pagar a pachas"

Das Ergebnis könnte etwa lauten 18 euros a cada uno (jeder 18 Euro). Oft heißt es in Macho-Manier auch 18 euros por barba (18 Euro pro Bart). Vor allem in Madrid, aber durchaus auch auf Mallorca, bezeichnet man diese Bezahlweise auch mit dem Fachbegriff pagar a pachas. Gerecht ist das vor allem, wenn alle etwa gleich viel getrunken haben und man möglicherweise noch diverse tapas (Tapas) oder raciones (Portionen zum Teilen) auf dem Tisch hatte, an denen sich alle nach Belieben bedient haben.

Der Yo-pongo-Joker

Wer nur kurz dabei saß, womöglich lediglich ein Wasser bestellt und sich vom gemeinsamen Teller gerade mal zwei patatas bravas stibitzt hat, sollte den Yo-pongo-Joker spielen: Möglichst bevor jemand das Handy gezückt hat, um die Gesamtrechnung zu teilen, sagt man zum Beispiel: Yo pongo diez euros. (Ich zahle zehn Euro.) Diese werden dann vom Gesamtbetrag abgezogen, und die anderen teilen sich den Rest a partes iguales (zu gleichen Teilen).

"El bote" und "pagar por rondas"

Da es in Spanien durchaus üblich ist, an einem Abend in mehreren Lokalen einzukehren, und niemand Lust hat, jedes Mal die Rechnung zu teilen, haben sich mindestens zwei weitere Bezahlweisen eingebürgert: el bote und pagar por rondas. Im ersten Fall zahlen alle Teilnehmer am Anfang den gleichen Betrag in die gemeinsame Kasse ein. Diesen bote verwaltet ein für den Abend bestimmter tesorero (Kassenwart), der in jeder Bar die cuenta zahlt. Im zweiten Fall wechselt man sich ab, die ronda (Runde) zu zahlen.