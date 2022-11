Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca einen Mann festgenommen, der in mehreren Hotels die Rechnung geprellt haben soll. Bei dem 30-Jährigen handelt es sich um einen Schweizer Staatsbürger.

Die Festnahme erfolgte am Sonntag (13.11.) in den frühen Morgenstunden. Ein Hoteldirektor entdeckte in einem Nachtclub am Paseo Marítimo einen Gast, der vier Nächte in seinem Hotel verbracht hatte und gegangen war, ohne die Rechnung von über 3.000 Euro zu bezahlen.

Die herbeigerufenen Beamten befragten den Mann und dieser gab den Vorwurf zu. Bei der Überprüfung der Identität wurde festgestellt, dass in Österreich nach dem Mann gefahndet wird.

Auch in anderen Hotels ohne zu zahlen gegangen

Die Ermittlungen ergaben, dass der Schweizer bereits in einem anderen Hotel die Rechnung über 2.400 Euro nicht bezahlt hatte. Bei der Gelegenheit hatte er an der Rezeption die Rechnung verlangt. Als ihm diese ausgestellt wurde, bat er darum, kurz eine Zigarette zu rauchen. Wenige Minuten später stellten die Hotelmitarbeiter fest, dass er sich aus dem Staub gemacht hatte.

Es soll sich nicht das erste Mal sein, dass sich der Mann einen Gratis-Urlaub im Hotel gönnt. Auch vom Festland wurden Fälle gemeldet. Derzeit wird überprüft, ob noch weitere Gästehäuser zum Opfer seiner Masche geworden sind. /pss