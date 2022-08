Gleich zweimal am selben Ort die Zeche geprellt: Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen 24-jährigen Deutschen festgenommen. Er wird beschuldigt, in einem Hotelrestaurant gegessen zu haben, ohne die Rechnung zu begleichen oder in diesem Hotel untergebracht zu sein. Aus demselben Grund suchen die Beamten nach einem weiteren jungen Mann.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag (7.8.). Die zwei jungen Männer suchten nach Angaben der Polizei ein Hotel an der Playa de Palma auf, um zu frühstücken, und verschwanden danach, ohne zu bezahlen. Im selben Restaurant zu Abend gegessen Am Abend forderten sie ihr Glück ein weiteres Mal heraus: Sie kehrten in dasselbe Restaurant zurück, um zu Abend zu essen. Die Mitarbeiter des Hotels stellten fest, dass die Urlauber dort kein Zimmer hatten und brachten ihnen die Rechnung für beide Mahlzeiten. Daraufhin ergriff einer der beiden Deutschen die Flucht. Der andere gab an, sich um die Rechnung kümmern zu wollen, er habe aber im Moment kein Geld dabei. Als Pfand bot er sein Handy an, was die Hotelmitarbeiter akzeptierten. Festnahme wegen Verdachts auf Betrug Am folgenden Tag erschien der junge Mann erneut ohne Geld im Hotel und verlangte sein Handy zurück. Dabei wurde er gegenüber den Mitarbeitern aggressiv. Diese entschieden, nachzugeben und dem Urlauber sein Smartphone auszuhändigen, riefen aber die Polizei. Vor Ort verhafteten die Beamten den Mann wegen des Verdachts auf Betrug. Die Ermittlung geht weiter, da der zweite Urlauber noch gesucht wird. /bro