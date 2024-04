Der April macht bekanntlich was er will - auch auf Mallorca trifft dies in diesem Jahr zu. Die Wetterkarten des spanischen Wetterdienstes Aemet zeigen für die kommenden Tage viele Schwankungen auf.

Am Sonntag (21.4.) strahlt die Sonne am blauen Frühlingshimmel über der ganzen Insel. Während sie bei voller Dröhnung schon gut wärmen - Vorsicht, Sonnenbrand! - ist die Luft aber noch verhältnismäßig kühl. In Palma werden es maximal 20 Grad, Cala Millor kommt nur auf 16 Grad Höchsttemperatur. Der ursprünglich angekündigte Sturm hält sich in Grenzen, nur im Nordosten kann es gegen Nachmittag zu einer starken Brise kommen, Warnungen spricht der Wetterdienst aber nicht aus.

Ungemütlicher Montag

Richtig ungemütlich wird es dafür am Montag (22.4.). Laut Aemet dürfte es nicht wärmer als 14 Grad in Andratx werden, der Himmel ist grau und wolkenverhangen, immer wieder kann es zu örtlichen Schauern kommen. Erst am späten Nachmittag klart es auf und die Sonne kann wieder ungehindert scheinen.

Doch es bleibt wechselhaft. Am Dienstag (23.4.) ist ein Regen-Sonne-Wolken-Mix angekündigt, der jegliche Planungen im Freien unmöglich macht. Es wird aber ein wenig wärmer, Höchsttemperaturen dürften in Santa Maria bei 18 Grad liegen.

In den darauffolgenden Tagen ziehen die Temperaturen dann laut Vorhersage weiter an. Schon am Donnerstag liegen sie wieder bei um die 25 Grad, das kommende Wochenende dürfte sogar noch wärmer werden - für Samstag werden 27 Grad erwartet. Sonnenschein pur ist in der zweiten Wochenhälfte zwar nicht angesagt, voraussichtlich wird es aber auch nicht mehr regnen.