Der Schnee auf Mallorca war eigentlich bereits für den Montag angekündigt, letztlich sind dann aber am Dienstagmorgen (23.4.) auf den Gipfeln der Serra de Tramuntana ein paar weiße Flocken vom Himmel gekommen. Ein kurzes Video des Meteorologen Albert Darder auf X zeigt eine schüchterne weiße Schicht auf dem Puig Major, dem mit 1.445 Metern höchsten Berg der Insel. Dazu schrieb Darder auf Katalanisch: "Wenig, aber ein bisschen ist da. Schnee an Sant Jordi."

Viel liegengeblieben sein dürfte nicht auf dem Puig Major, dazu waren die Temperaturen nicht niedrig genug. Die Tiefstwerte am Dienstagmorgen erreichten 2 Grad in der Serra d'Alfàbia, 3 Grad in Son Torrella in der Gemeinde Escorca und 5 Grad in Lluc. Der Dienstag soll durchwachsen weitergehen. Die Temperaturen schaffen nicht mehr als 13 bis 18 Grad. Immer wieder kann es zu Niederschlägen kommen.

Am Mittwoch soll es dann wieder sonniger und ein wenig milder werden. Insgesamt bleibt es aber eher ungemütlich in den kommenden Tagen, zum Wochenende hin soll es schon wieder mehr Niederschlag geben. /jk