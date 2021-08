Schneller soll es gehen und billiger soll es werden. Die Stadt Palma hat die ursprünglich mit drei Millionen Euro veranschlagten Bauarbeiten für die Fußgängerzone in der Straße Nuredduna für 1,8 Millionen Euro an die Firma Vías y Obras Públicas vergeben. Die Arbeiten sollen "so schnell wie möglich beginnen", erklärte Infrastruktur-Stadträtin Angélica Pastor am Mittwoch (4.8.) und zudem in acht statt zwölf Monaten abgeschlossen sein.

Das Projekt sieht die Verkehrsberuhigung des Carrer Nuredduna vor, die vom Stadtring Avenidas zu der sogenannten Plaza de las Columnas führt. Das Stadtviertel Pere Garau ist ein buntes Einwandererviertel mit Gentrifizierungstendenz. Innerhalb des Viertels regt sich seit Monaten Protest gegen das Projekt. Diesem haben sich nicht nur die üblichen Ladenbesitzer angeschlossen, die um ihre Einnahmen bangen, sobald der Autoverkehr behindert wird. Bürgerinitiativen werfen der Linksregierung im Rathaus vor, die Pläne ohne Bürgerpartizipation gemacht zu haben und Gelder zu verschwenden, die das Viertel an anderer Stelle dringend gebrauchen könnte. /tg