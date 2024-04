Könige Felipe VI. weilt am Montag (22.4.) einmal mehr auf Mallorca. Diesmal eröffnet er die Tagung der Präsidentinnen und Präsidenten der europäischen Parlamente. Abgehalten wird die Zusammenkunft im Königspalast Almudaina gegenüber der Kathedrale in Palma. Die Nationalpolizei hat deshalb die Sicherheitsvorkehrungen in der ganzen Stadt deutlich verstärkt.

Mehr zum Thema Großaufgebot der Polizei zum Schutz der EU-Parlamentspräsidenten auf Mallorca