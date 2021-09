Auf der Liege am Pool der Dachterrasse eines Hotels auf Mallorca chillen und währenddessen die Aussicht genießen, beim Yogakurs in Hotelambiente dem Alltagsstress entkommen, sich im Spa mit einer Massage verwöhnen lassen, auf eine Finca im Inselinneren fliehen und so dem Stadtlärm entkommen oder sich bekochen lassen und ein leckeres Abendessen sowie ausgiebiges Frühstück genießen, ohne danach den Abwasch machen zu müssen. Und nach dem nur einige Stunden lang dauernden Mini-Urlaub geht es spätestens am Abend wieder ins eigene Zuhause auf der Insel oder die weniger luxuriöse Unterkunft zurück. „Urlaub ohne Übernachtung“ ist mit einem sogenannten „Day Pass“ (pase de día, span.) möglich und eigentlich kein neues Konzept. Während der Pandemie ist es bei den in- und ausländischen Residenten jedoch zunehmend beliebter geworden und verschafft auch einigen Hotels in den harten Zeiten zusätzliche Einnahmen.

Hotelbreak

„In diesem Jahr konnten wir unsere Verkaufszahlen um 300 Prozent steigern“, bestätigt etwa Cristian Alcoba, der 2019 zusammen mit Maxime Renaudin das Portal Hotelbreak gegründet hat. Hotelbreak.com listet verschiedene Tagesangebote auf, sodass Urlaubshungrigen der Aufwand erspart bleibt, sich bei den einzelnen Anbietern zu informieren und dort individuelle Termine zu buchen. Im Vergleich zu anderen Anbietern bietet Hotelbreak keine Gutscheine, bei denen Besucher vor der Einlösung erst noch die Verfügbarkeit abfragen müssen, sondern ein sicher angebotenes Erlebnis an einem konkreten Tag. „Gutscheine verschenkt man zudem eher an andere. Unsere Kunden buchen die Aktivitäten meist für sich selbst oder zusammen mit Freunden und Familie. Es sind zwei verschiedene Märkte, die dasselbe verkaufen“, erklärt Alcoba.

Hotelbreak kooperiert balearenweit mittlerweile mit 178 Hotels, 150 davon befinden sich auf Mallorca. Darunter sind ländliche Fincas, große Resorts, Stadt- wie auch Luxushotels. Auf der fünfsprachigen Website kann man nach Eingabe des Stichwortes „Mallorca“ links in der Suchmaske das gewünschte Erlebnis auswählen – etwa Brunch, Abendessen, balinesisches Bett, Spa oder Yoga. Unter „Elige una fecha“ dann den Wunschtag anklicken. Danach ein Angebot auswählen, die Personenzahl angeben und auf „Reserva ya“ klicken. Anschließend per Google- oder Facebook-Konto oder mit der eigenen E-Mail-Adresse registrieren. Zahlen muss der Kunde am Ende der Reservierung jeweils nur eine prozentual berechnete Gebühr, die restliche Summe dann direkt vor Ort. Neu ist, dass Käufer pro Buchung ein paar Euro gutgeschrieben bekommen, die sie später als Vergünstigung bei weiteren Buchungen verwenden können.

Die Hoteliers sind sich laut Alcoba zunehmend darüber im Klaren, dass es sich bei den direkten Buchungen lohne, ihre Anlagen auch Auswärtigen zur Verfügung zu stellen – zumal die attraktiven Bereiche auch geöffnet werden können, ohne dass das ganze Hotel in Betrieb sein muss. So war es etwa 2020 im Fall des Innside Calviá Beach, in dem nur die Dachterrasse mit dem Infinity-Pool auf war.

Hoteltreats

Eines der genannten Gutschein-Portale ist hoteltreats.com. Nutzer geben auch hier zunächst „Mallorca“ ein und klicken „Day Pass“ an, können dann aber auch noch die Preisspanne festlegen. Bei „ordenar por“ rechts oben kann man sich die Einträge etwa nach der Distanz zum Wohnort anzeigen lassen (alternativ über „Mostrar en el mapa“) oder die günstigsten zuerst („Pecio más bajo“). Bei vielen Einträgen geben Sterne auf dem Hauptfoto Aufschluss über die Bewertung. Unter den Unterkünften befinden sich sowohl Landhotels als auch solche von Ketten wie Iberostar oder HM. Meist kann man dann zwischen Angeboten für ein oder zwei Personen wählen.

Man sollte allerdings jeweils genau lesen, was alles dabei ist, und zu welchen Uhrzeiten das Angebot eingelöst werden kann. Auch eine „Geschenkoption“ lässt sich anklicken und ein Text für den Beschenkten hinzufügen. Gezahlt wird per Kreditkarte, den bono gibt es dann direkt per E-Mail. Die Käufer oder Beschenkten müssen sich vor dem Einlösen beim Hotel melden, um mit der Nummer des Gutscheins eine Reservierung vorzunehmen.

Palmabeach

Angebote in der Gegend rund um die Playa de Palma gibt es unter palmabeach.com. Unter „Tickets“ und dann „Experiencias hoteleras“ kann man den Wunschtag für den Day Pass angeben. Im Anschluss falls gewünscht auch ein konkretes Hotel und die gewünschte(n) Kategorie(n) auswählen – etwa Spa, Massage, Mittagessen, Day Pass, Outdoor. Durch die angewählte Preisspanne lässt sich die Angebotsauswahl auch hier zusätzlich eingrenzen.

Es gibt Angebote zwischen einem Preis von 10 Euro (Frühstück im HM Gran Fiesta) und 180 Euro (balinesisches Bett, Massage und eine Flasche Moët Chandon im Hotel Playa Golf für zwei Personen). Auch hier anschließend noch die Anzahl der teilnehmenden Gäste angeben und unter „reservar“ kostenpflichtig erwerben. Wer kein Konto bei Palma Beach hat, kann sich dafür mit seinen Facebook- oder Google-Daten einloggen.

Bei den Hotels direkt

Bei einigen Hotels lassen sich die Tagespässe auch direkt buchen: Im Fünf-Sterne-Hotel Blau Portopetro etwa zahlen Erwachsene 45 Euro pro Tagespass.

Wer bis zum 31. Oktober 21 einige Stunden lang im Außenpool des Luxushotels Castillo Son Vida in Palma planschen und ein Drei-Gänge-Menü an der Pool-Bar genießen will, zahlt 95 Euro. Inklusive im Preis sind auch ein Begrüßungsdrink sowie ein Handtuch. Anmeldung unter spa.mallorca@luxurycollection. com oder Tel.: 971-49 34 93.

Die Kette HM Hoteles bietet im HM Martinique (Magaluf), im HM Tropical, HM Balanguera Beach, HM Gran Fiesta (jeweils Playa de Palma) und HM Mar Blau (Sa Coma) unter anderem einen Day Pass mit Frühstück für 30 Euro, im HM Ayron Park (Playa de Palma) kostet er 35 Euro. Die Pässe mit Mittagessen liegen bei Preisen von rund 40 Euro. Reservierung unter hotelbreak.com oder per Anruf beim jeweiligen Hotel.

Mit 20 Euro für den Day Pass inklusive Begrüßungsdrink etwas preisgünstiger können Gäste einen Mini-Urlaub im Whala!fun (Playa de Palma) oder Whala!Isabela (Santa Ponça) genießen. Reservierung ebenfalls über hotelbreak.com oder per Anruf im Hotel.

Auch Meliá bietet Aktivitäten ab zehn Euro an, und zwar im Innside Palma Center, dem Meliá Calvià Beach, Meliá South Beach, Innside Calvià Beach (jeweils Magaluf), Innside Cala Blanca (Palmanova), Gran Meliá Victoria, Meliá Palma Marina (jeweils Palma) und dem Hotel de Mar Gran Meliá (Illetas). Reservierungen unter hotelbreak.com.

Die Kette Iberostar hat in ihren Hotels auf der ganzen Insel ebenfalls zahlreiche Tagespässe im Programm (local-experiences.iberostar.com). Sie kosten ab 25 Euro.

Hoteles Viva wie auch die Riu-Kette und BQ Hoteles bieten dagegen derzeit keine Tagespässe für den Hotelbesuch an.