Shopping rund um Weihnachten kann ein Stressfaktor sein: Viele Geschäfte haben geschlossen, und die Einkäufe müssen vorab geplant werden, um nicht vor einem leeren Kühlschrank zu stehen. Zu Heiligabend (24.12.) können Geschenke noch auf den letzten Drücker in den meisten Geschäften, Einkaufszentren und Supermärkten gekauft werden. Allerdings schließen viele Läden früher, damit die Angestellten mit ihren Familien feiern können. Ähnliches gilt zu Silvester. An den Feiertagen zu Weihnachten (25./26.12.) und Neujahr (1.1.) sowie am Tag der Heiligen Drei Könige (6.1.) bleiben fast alle Geschäfte zu. Der Sonntag (2.1.) ist verkaufsoffen.

