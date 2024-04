Das Konzept des "Döners nach Berliner Art", mit dem der Berliner Kilian Gildenberg nach Mallorca ausgewandert ist, scheint in Palma zumindest schon einmal gut angekommen zu sein. Im Dezember 2023 hatte der Ex-Nachwuchsspieler des RB Leipzig in Palmas Innenstadt seine erste "Döliner"-Filiale auf der Insel eröffnet. Damit auch Urlauber und Einheimische im Nordosten der Insel auf den Geschmack kommen, eröffnet der zweifache Familienvater am Dienstag (30.4.) eine zweite "Döliner"-Filiale in Cala Ratjada. Das Lokal befindet sich direkt neben der bekannten Diskothek Bierbrunnen, im Carrer de l'Agulla 5.

Das Lokal mit circa 40 Quadratmetern Verkaufsfläche habe er schon seit Januar 2024 gepachtet. Über einen Stammkunden habe er erfahren, dass das Lokal, in dem vorher der Hotdog-Laden "The Godfather" untergebracht war, bald abzugeben sei. Gildenberg schlug zu.

Neben dem Bierbrunnen

"Wir leben in Cala Millor. Der Standort in Cala Ratjada, noch dazu direkt neben dem Bierbrunnen, erscheint mir optimal", erzählt der Berliner. Das Konzept sei dasselbe wie in dem Lokal in Palma. Mit dem Lokal dort hatte sich der Auswanderer einen Traum erfüllt. „Ich komme aus Berlin-Wedding. Dort ist jedes fünfte Lokal ein Dönerladen. Auch ein Großteil meiner Freunde hat einen. Zudem esse ich dreimal pro Woche Döner und finde, der Berliner Döner ist eine Weltmarke." Gildenberg verwendet für sein Döner original türkisches Fladenbrot. Zudem stammen das Fleisch („100 Prozent Kalb“), die Saucen sowie der Feta- und Halloumi-Käse aus Berlin.

Noch ist das Lokal ein reiner Take-Away-Imbiss, der sich im Erdgeschoss befindet. In der ersten Etage soll langfristig die Küche untergebracht sein. Darüber möchte Gildenberg als Rooftop ein Restaurant mit türkischer Küche unterbringen. Er sei derzeit dabei, die Baugenehmigung dafür einzuholen.

Der Dönerladen wird ab dem Eröffnungstag täglich ab 18 Uhr (bis open end) geöffnet sein. "Der Bierbrunnen hat bis 3 Uhr offen, mal sehen. Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Lokal und darauf, dass der Döner genauso angenommen wird wie in Palma", so Gildenberg, der für das Projekt auch Unterstützung von seinem Bruder bekommt, der ebenfalls nach Mallorca zieht.

Nach dem Döner kommt die Currywurst

Der Ex-Fußball-Profi hat nämlich noch weitere Geschäftspläne: In Palma, etwa 100 Meter Luftlinie entfernt von dem Döner-Laden nahe des Olivarmarktes, im Carrer Caputxins, 11 will er in wenigen Wochen einen Currywurst-Laden eröffnen. "Da Currywurst und Döner zwei unterschiedliche Produkte sind und es auch von den Gegebenheiten in den Lokalen nicht anders möglich war, wollen wir beides getrennt anbieten", erklärt Gildenberg. Auch die Currywurst gibt es nach Berliner Art. "Es ist keine Bratwurst, wie man sie von anderen Anbietern kennt, sondern eine Art Bockwurst, die typisch für Berlin ist. Dazu gibt es Sauce in verschiedenen Schärfestufen, geröstete Zwiebeln und Pommes."

Kilian Gildenberg lebt mit seiner Frau und den beiden gemeinsamen Kindern seit Ende 2023 fest in Cala Millor. Zuvor kamen sie rund sechsmal pro Jahr zum Urlauben. „Wir wollten immer auf die Insel ziehen, brauchten aber noch eine gute Geschäftsidee“, so Kilian Gildenberg, der nach dem Abitur und seiner Fußballkarriere noch elf Jahre lang den Club L 1 in Leipzig geleitet hatte.