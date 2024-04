Mieter, Immobilien-Eigentümer, Hundehalter, Elektroroller-Fahrer: So viel kostet die Hausrat- und Haftpflichtversicherung auf Mallorca

Oft ist es nur ein unachtsamer Moment, der einen Schaden von Tausenden von Euro verursacht. Da helfen eine private Haftpflichtversicherung (seguro de responsabilidad civil) und eine Hausratversicherung (seguro de hogar), die es in Spanien im Unterschied zu Deutschland im Paket gibt. Die Jahresprämien sind im Vergleich zu den gedeckten Schäden vergleichsweise niedrig. Auch, wer sich in Palma per Elektroroller fortbewegt, braucht bald eine Haftpflichtversicherung. Obligatorisch ist schon jetzt inselweit die für Hundehalter.

Das ist abgedeckt

Eine Haftpflichtversicherung deckt Schäden ab, die der Versicherte Dritten zufügt. Mit einer Hausratversicherung abgesichert sind Schäden an eigenen Gegenständen, im Haus oder in der Wohnung. „Die Hausratversicherung greift etwa, wenn der Inhalt einer Wohnung etwa durch Wasserschaden, Sturm oder Feuer, also äußere Einflüsse, aber nicht durch einen selbst beschädigt wird“, sagt Helena Archipow von Iberia Versicherungsmakler. Auch Schäden infolge von Vandalismus und Diebstahl seien abgedeckt.

Die Haftpflichtversicherung wiederum deckt Schäden ab, die der Versicherungsnehmer selbst nicht böswillig verursacht hat. Etwa wenn man sich aus Versehen auf die Brille einer anderen Person setzt, wie Nadine Seibold von Seippel und Seippel erklärt. Der Anbieter arbeitet etwa mit Mapfre, Zürich, Axa, Liberty oder Allianz zusammen und unterbreitet Kunden mehrere Kostenvoranschläge. Auch von anderen Familienmitgliedern oder im selben Haushalt gemeldeten Personen verursachte Schäden sind durch die Haftpflichtversicherung abgedeckt.

Besser mit Gebäudehaftpflicht

Wenn der Versicherungsnehmer nur Mieter ist, reicht ihm die Hausrat-Haftpflicht-Versicherung. „Ist er Eigentümer, empfehlen wir eine Gebäudehaftpflicht“, sagt Seibold. Laura Sevenster von AXA Anke Sevenster, einer Generalagentur der AXA-Versicherungen, rät Mietern, ihre Vermieter auf die Gebäudeversicherung anzusprechen, damit eventuelle Schäden nicht doppelt abgesichert sind.

Die Versicherungen greifen zwar bei Naturkatastrophen, Erdrutsche schließen viele Gesellschaften in den Standardpaketen jedoch aus, merkt Seibold an. Wer etwa am Hang in Port d’Andratx lebt, sollte sich diesbezüglich vor Abschluss der Versicherung genau informieren. Auch Schäden, die aufgrund von fehlender Wartung entstehen, sind nicht abgedeckt. Seibold gibt ein Beispiel: „Jemand hat auf seiner Terrasse einen Abfluss, den er seit 20 Jahren noch nie gereinigt hat. Es regnet, er verstopft, es entsteht ein Wasserschaden.“

Die spanischen Hausrat-Haftpflichtversicherungen decken auch Elementarschäden ab. Zuständig für sie ist letztlich allerdings das consorcio de compensación de seguros, eine staatliche Gesellschaft, die auf Katastrophenversicherungen spezialisiert ist. In den Jahresprämien der spanischen Versicherungen ist der Anteil dafür bereits miteingerechnet. Etwaige Schäden infolge von Naturkatastrophen werden über das consorcio abgewickelt, „etwa wenn ein Sturm mit über 120 Stundenkilometer schnellem Wind das Terrassendach abdeckt“, sagt Seibold.

Kosten

Bei der Berechnung der Jahresprämien ist etwa entscheidend, ob eine Immobilie in Meeresnähe liegt, wodurch mehr Sturmschäden entstehen können. Auch bei Wohnungen im Erdgeschoss werden Prämien wegen der erhöhten Diebstahlgefahr teurer. In Dachwohnungen (áticos) können in den Außenbereichen ebenfalls schneller Schäden durch beispielsweise Starkregen entstehen. Auch das Baujahr, die Größe einer Immobilie sowie die Postleitzahl spielen eine Rolle. „ Je älter ein Haus ist, desto höher ist etwa das Risiko eines Elektro-Schadens“, erklärt Archipow. Wohnungen in geschlossenen Ortschaften, etwa im Zentrum von Palma, sind günstiger als solche in Urbanisationen oder auf dem Land, wo die Einbruchsgefahr höher ist, fügt Sevenster hinzu. „Wird die Immobilie als Zweitwohnsitz genutzt, ist die Prämie oft 20 Prozent günstiger, da die Risiken für Schäden geringer sind.“

Wer teuren Hausrat oder Wertgegenstände besitzt, kommt ebenfalls nicht mit der Mindestprämie davon. „Wer beispielsweise einen Teppich für 10.000 Euro oder eine Rolex-Uhr sein Eigen nennt, muss diese explizit deklarieren“, so Archipow. Bei AXA Anke Sevenster liegt die Mindestjahresprämie bei 80 Euro, bei Iberia Versicherungsmakler bei circa 120 Euro. „Für eine Villa, bei der alleine die Küche 200.000 Euro wert ist und Schmuck und Taschen im Wert von 500.000 Euro vorhanden sind, kommt man auch schon einmal auf 6.000 Euro Jahresprämie“, sagt Archipow. Bei Seippel und Seippel liegen die meisten Jahresprämien zwischen 90 und 1.500 Euro. In Sachen Hausrat sei die Mindestsumme, die der Versicherungsmakler versichern muss, 6.000 Euro, bei der Haftpflicht liege sie mittlerweile bei mindestens 300.000 Euro.

Hunde und Katzen

Seit September 2023 ist in Spanien die Haftpflichtversicherung unter anderem für Hunde Pflicht. In den meisten Hausrat-Haftpflichtversicherungen sind Haustiere schon inbegriffen, sofern sie keiner als gefährlich gelisteten Rasse angehören. Die Versicherung für Letztere gibt es etwa bei Iberia Versicherungsmakler gegen einen Aufpreis ab 15 Euro. „Halter müssen die Chip-Nummer, den Namen sowie die Rasse und das Gewicht angeben. Pro Hund einer gefährlichen Rasse ist eine eigene Police notwendig“, so Archipow. Bei Seippel und Seippel hängt es von der Versicherungsgesellschaft ab. Kann man einen Hund in die herkömmliche Hausrat-Haftpflichtversicherung miteinschließen, ist nur ein Aufpreis von circa 30 bis 40 Euro fällig. Muss man eine separate Police abschließen, werden Kunden mit 70 bis 90 Euro pro Jahr zur Kasse gebeten. Bei AXA Anke Sevenster ist auch bei gefährlichen Rassen keine separate Police notwendig. Der Aufpreis für Hunde beträgt ab 20 Euro pro Jahr. Sevenster bemängelt, dass bezüglich der Versicherungspflicht für Haustiere noch einige Details geklärt werden müssen. „Das Gesetz sagt etwa nicht, was die versicherte Mindestsumme sein muss.“ Katzen seien automatisch in der Hausrat-Haftpflichtversicherung mitversichert.

Elektroroller

Unklar sind derzeit auch noch die gesetzlichen Vorlagen für die Haftpflicht für Elektroroller-Fahrer. „Jede Gemeinde handhabt es anders“, so Sevenster. Der patinete ist bei AXA Anke Sevenster durch die normale Hausrat-Haftpflichtversicherung abgedeckt. Eine separate gibt es dort für circa 25 Euro pro Jahr. Etwa dieser Aufpreis ist auch bei Iberia Versicherungsmakler fällig. Damit ist eine Schadenssumme bis 300.000 Euro abgedeckt. Bei Seippel und Seippel hängt es erneut davon ab, bei welcher Gesellschaft man die Versicherung letztlich abschließt.

Erstattung

Kommt es zu größeren Schäden, schickt die Versicherung einen Gutachter vorbei. Erstattet wird bei Iberia Versicherungen wie auch bei den meisten Gesellschaften, die mit Seippel und Seippel zusammenarbeiten, jeweils der Neu- und nicht der Zeitwert des Hausrats. Darauf sollten Kunden beim Abschluss der Police achten, rät Archipow. „Geht nach vier Jahren bei einem Vorfall die Waschmaschine kaputt, erstattet die Versicherung Kunden eine neue mit gleichen Charakteristika“, so Seibold.