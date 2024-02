Lonely Planet ist den meisten wohl als renommierter Verlag für Reiseführer bekannt. Auf seiner Website veröffentlicht er aber auch Artikel zu diversen "Travel"-Themen - unter anderem die Reihe "5 Shops", die Einkaufstipps für bestimmte Destinationen bietet. Dabei geht es darum, möglichst einzigartige Produkte in unabhängigen Läden zu finden. Am 2. Februar hat sich die Redaktion Mallorca ausgesucht und empfiehlt die - ihrer Ansicht nach - fünf Top-Geschäfte in Palma.

Laut der Autorin Isabella Noble ist die Hauptstadt der Balearen voll von originellen Geschäften, die lokales Kunsthandwerk, Design und Gastronomie feilbieten. Sie schreibt: "Von ozeanfarbener Keramik bis hin zu kunstvollen Körben aus Palmblättern - Mallorcas Kunsthandwerk hat eine reiche, jahrhundertealte Tradition. Selbst die klassischen Souvenirs und Postkarten in Palma sind oft das Werk eines lokalen Künstlers." Diese fünf Läden in Palma empfiehlt Lonely Planet für die Einkaufstour:

Alpargatería Concepción

Das auf die Balearen-Version der Espadrilles und andere lokal entworfene, meist handgefertigte Sommerschuhe spezialisierte Familienunternehmen wurde 1940 in der gleichnamigen Straße gegründet. Die Königsfamilie zähle zu seinen Kunden, und sogar Michelle Obama habe hier eingekauft, erklärt Lonely Planet unter anderem seine Präferenz für diesen Laden.

Terra Cuita

Das Keramikgeschäft befindet sich, wie die "Alpargatería", ebenfalls im Carrer de la Concepció, hat aber auch Ableger in Santanyí und Pollença. Es handelt sich um eine Marke für Haushaltsartikel, die auf das Jahr 1860 zurückgeht. Das Familienunternehmen wird in der fünften Generation geführt. Jedes Stück werde in Pòrtol handgefertigt und verbinde traditionelle Techniken mit zeitgenössischem Design, lobt das Reiseportal.

Único Vintage

Das beste Geschäft für Second-Hand-Mode befindet sich laut Lonely Planet in der Straße Costa de la Pols. Der Laden ist in mallorquinisch-italienischem Besitz, Fußballtrikots aus der ganzen Welt seien eine der Spezialitäten. Aber auch die Vintage-Kollektionen mit Stücken aus Italien und den USA seien in der Stadt sehr gefragt. Dasselbe Team betreibt auch das Singular Vintage House, das sich auf der anderen Straßenseite befindet.

Mercat de Santa Catalina

Nicht nur Läden, sondern auch ein Markt hat es in die Top-5 geschafft: Die Markthalle von Santa Catalina, die 1905 zum ersten Mal ihre Pforten öffnete. Viele der Stände seien Familienbetriebe, betont der Artikel. Es gebe Produkte aus eigenem Anbau, wie etwa das Obst und Gemüse bei s'Hortolà, Blumen der Saison in der Floristería Miquel Capellà oder balearische Weine in der Enoteca Sa Roteta. Besonders hervorzuheben sei eine der beliebtesten Bars des Marktes, die Bar Can Frau.

La Salina

Auch eine Buchhandlung darf in der Liste nicht fehlen: Die Llibreria La Salina befindet sich im Carrer de Bayate, wie die Markthalle im Viertel Santa Catalina. Die ehemalige Verlegerin und Literaturagentin Marina Alonso de Caso eröffnete sie 2021. Lonely Planet lobt die sorgfältige Auswahl an Büchern und betont, dass es sich um eine der Buchhandlungen in Palma mit mehrsprachigem Sortiment handelt. Zudem fänden dort regelmäßig Autorengespräche und Buchclubs statt, und es gebe eine gut sortierte Kinderecke. /bro