Die Studenten des Wohnheims Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid, die vor einer Woche mit frauenfeindlichem Gebrüll für eine Welle der Entrüstung in Spanien gesorgt hatten, haben sich am Sonntag (9.10.) in einem offenen Brief für die Aktion entschuldigt. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" derweil berichtet, soll der Initiator der Aktion ein ehemaliger Schüler einer Privatschule auf Mallorca sein, der schon früher durch Fehlverhalten auffiel.

