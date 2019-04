TV-Koch Frank Rosin und Profi Max Meyer unterstützen Fußballcamp auf Mallorca

Das Fussicamp auf Mallorca hat prominente Unterstützer gefunden. TV-Koch Frank Rosin und Ex-Schalke-Profi Max Meyer unterstützen künftig das Fußballcamp an der Ostküste.

"Die Kinder von Frank Rosin waren bei mir im Ferienlager und so ist er auf mich aufmerksam geworden", sagt Fussicamp-Leiter Michael Busse. Rosin und Meyer haben gemeinsam die fleischfreie Marke "Green Rosin" auf den Markt gebracht, die nun das Fussicamp sponsert.

Das Fussicamp unterstützt mit der Initiative "Kids need Moments" Kinder, die Schicksalsschläge erlitten haben. "Max Meyer hat selbst einen Bruder mit Behinderung und findet das Projekt sensationell", so Busse. Der Profi, der mittlerweile für Crystal Palace in der englischen ersten Liga spielt, soll im Sommer auch im Camp gastieren. /rp