Der FC Barcelona überrollt Real Mallorca

Der FC Barcelona hat am Samstagabend (7.12.) Real Mallorca mit 5-2 besiegt. Bereits in der sechsen Minute ging der Tabellenführer mit einem Tor von Griezmann, der den Ball über Torwart Manolo Reina hinwegschlenzte, in Führung. Das zweite Tor gelang Messi zehn Minuten später durch einen Schuss von außerhalb des Strafraums.

Ex-St. Pauli-Profi Ante Budimir verkürzte im Camp Nou in der 36. Minute auf 1-2. Vor dem Halbzeitpff ging es noch munter weiter. Messi erhöhte in der 40.Minute erneut durch einen Fernschuss auf 3-1. Nur zwei Minuten spätergelang Suarez ein spektakuläres Hackentor.



Wieder Budimir

In der 63. Minute war es wieder Budimir, der mit einem Kopfball das zweite Tor für die Mallorquiner erzielte, bevor Messi in der 83. Minute den Ball unhaltbar für Reina zum Endstand an die Unterlatte feuerte.

Real Mallorca bleibt vor Ende des 16. Spieltags mit 14 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz und kann am Sonntagnachmittag noch von Celta de Vigo überholt werden. Der FC Barcelona ist mit 34 Punkten, punktgleich mit Real Madrid, Tabellenführer. /pss