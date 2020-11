Traumbedingungen beim 19. Golfturnier der Mallorca Zeitung

Es gibt im Spanischen einen Satz von Humphrey Bogart in "Casablanca", der ebenso häufig zitiert wird wie das "Schau mir in die Augen, Kleines" im Deutschen: "Uns bleibt immer Paris". MZ-Chefredakteur Ciro Krauthausen paraphrasierte ihn am Samstag (31.10.) bei der Preisverleihung des 19. Golfturniers der Mallorca Zeitung: "Uns bleibt immer noch Golf, uns bleibt immer noch Alcanada." Auf dem Porsche-Platz Golf de Alcanada herrschten für die 108 Teilnehmer denn auch Traumbedingungen: Temperaturen bis zu 24 Grad, glasklare Luft und eine sanfte Brise. Und das an einem 31. Oktober.

Es gewann bei den Damen, mit 24 Punkten, Jill Obermayr, bei den Herren Lasse Ijas, mit 32. Golfplatzdirektor Kristoff Both und sein Team hatten alles bis ins letzte Detail organisiert, die bekannte Konditorin Eva Squarcia kümmerte sich um die exquisite Halfway-Verpflegung, die Mannschaft des Club-Restaurants um das Corona-sichere Mittagessen.

"In einer Zeit, wo es keine Normalität mehr gibt, ein unglaublicher Lichtblick", bescheinigte MZ-Leserin Ragna Rehder, die einen der vier von dem Direktversicherer Línea Directa verlosten Startplätze gewonnen hatte. Weitere Sponsoren waren der Yacht-Vercharterer Princess aus Port de Pollença, das Architekturbüro Alejandro Palomino, der Baumarkt Guilermo Durán sowie die Anwaltskanzlei Bufete Staubach. Ihnen allen vielen Dank und bis zum nächsten Jahr!

Weitere Informationen, eine Fotogalerie und ein Video folgen noch.