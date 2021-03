Real Mallorca schafft nur torloses Unentschieden

Für Tore hat es nicht gereicht: Das Team von Real Mallorca hat am Samstagabend (20.3.) ein 0:0-Unentschieden gegen die Gäste aus Oviedo hingelegt. Damit ist der Aufstieg in die erste Liga weiterhin ungewiss.

Ein Sieg hätte den Vorsprung an der Tabellenspitze der zweiten spanischen Liga ausbauen können, den sich die Inselkicker in den vergangenen Monaten erarbeitet haben. Doch es sollte nicht sein. Die Fans vor dem Fernseher bekamen in der ersten Halbzeit nur eine mehr oder weniger deutliche Torchance zu sehen - einen Kopfball von Mollejo, der es jedoch nicht ins Tor schaffte. In der zweiten Halbzeit spielten die Jungs von Real Mallorca dann offensiver. Die Gegner aus Oviedo schienen erst in der 61. Minute zu erwachen, blieben dann trotz zwei guten Chancen aber dennoch torlos.

Das nächste Spiel hat Real Mallorca am Montag (29.3.) um 21 Uhr. Dann tritt die Mannschaft auswärts gegen Fuenlabrada bei Madrid an. /somo