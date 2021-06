Götze badet, Ibrahimovic radelt auf Mallorca

Hoher Besuch auf Mallorca: Zlatan Ibrahimovic verbringt offenbar seinen Sommerurlaub auf der Insel. Der 39-Jährige, der sich selbst für einen Gott hält - und zugegebenermaßen auf dem Platz auch wie einer spielt -, hat in den sozialen Netzwerken ein Video von sich hochgeladen. Dieses zeigt den Schweden oberkörperfrei, den Paseo Marítimo in Palma de Mallorca entlangradeln.



"Freedom", beschreibt Ibrahimovic das Video. Die Passanten, die darauf zu sehen sind, scheinen den Starstürmer nicht zu erkennen. Trotz seines für einen Fußballprofi doch schon fortgeschrittenen Alters zählt der 39-Jährige immernoch zur Elite.





Nachdem die Fußballwelt dachte, dass der Schwede seine Karriere in den USA ausklingen lässt, kehrte er im Vorjahr zum AC Milan zurück. Die stark kriselnden Italiener brachte er wieder auf Vordermann. Obwohl von Verletzungen geplagt, traf Ibrakadabra in 19 Spielen 15 Mal und schoss die Mailänder zur Vizemeisterschaft.Durch die Leistung schaffte der Stürmer auch das Comeback in der Nationalmannschaft und war eigentlich für die EM vorgesehen. Doch eine Knieverletzung verhinderte die Teilnahme. Schweden spielt mit Spanien in einer Gruppe und hat sich im ersten Gruppenspiel gegen die Spanier zu einem torlosen Unentschieden gemauert. Am Freitag (18.6.) spielen die Schweden gegen die Slowakei. Ob Ibrahimovic dann vor dem Fernseher sitzen wird? "Eine Weltmeisterschaft ohne mich ist nicht sehenswert", sagte er einst. Über eine EM dürfte er ähnlich denken.Mario Götze wäre vermutlich gerne bei der EM dabeigewesen. Doch Jogi Löw hat den WM-Helden von 2014 nicht nominiert. Der 29-Jährige hat eine starke Saison mit PSV Eindhoven hinter sich und wurde Vizemeister.Gemeinsam mit seiner Familie und seinem Mannschaftskollegen Philipp Max vergnügt sich der Fußballer auf einer Yacht vor der Insel. Götzes Angehörige haben auch Immobilien auf Mallorca . /rp