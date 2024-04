Ein heftiger, vereinzelter Blitzeinschlag im Osten der Stadt hat am Sonntagabend (28.4.) Palma einen gehörigen Schrecken eingejagt. Das lange anhaltende Donnergrollen war über weiter Teil der Balearen-Hauptstadt zu hören. In etlichen Straßenzügen fiel die Straßenbeleuchtung aus. Menschen kamen offenbar nicht zu Schaden.

Der MZ-Wetterexperte Duncan Wingen hält es für möglich, dass es sich um einen sogenannten "positiven Blitz" handelte. Dabei erfolgt die Entladung aus dem oberen, positiv geladenen Teil der Wolke zum Boden. Diese Blitze können doppelt so stark sein wie normale Blitze, auch der Donnerknall ist erheblich lauter.

Keine Anzeichen für sich nähernde Blitze

Der Blitz schlug um 20.40 Uhr im Stadtviertel Pere Garau ein. Die Entladung erfolgte aus heiterem Himmel, Anzeichen für sich nähernde Blitze gab es nicht. Zuvor waren lediglich ein paar Regentropfen gefallen. Das Donnergrollen hallte geschätzt noch etwa 20 Sekunden nach.

In dem Kurznachrichtendienst X sprachen Nutzer von einem Knall "wie bei einer Bombenexplosion" oder "dem längsten Donnergrollen, das ich je gehört habe". Das Donnergrollen war auch am anderen Ende der Stadt zu hören, wie ein im Stadtviertel Cala Major aufgenommenes Video des Wetterexperten Duncan Wingen belegt.

Duncan Wingen hatte von seinem Aussichtspunkt zuvor eine mächtige Wolkenformation fotografiert, die vom Meer aus in Richtung Palma zog. Möglicherweise handelte es sich dabei um eine sogenannte Böenwalze. Die Windgeschwindigkeit der Böen habe bis zu 100 km/h erreicht.

Menschen kamen ersten Informationen nach nicht zu Schaden. In der Ausfallstraße Carrer Aragó sowie in angrenzenden Straßenzügen fielen Ampelanlagen und Straßenleuchten aus. Die Stromversorgung in den Wohngebäuden blieb hingegen bestehen.

Auch der spanische Wetterdienst Aemet verzeichnete den Blitzeinschlag in Palma. Wegen möglichem Starkregen gilt in der Serra de Tramuntana sowie im Süden von Mallorca noch bis Montagmittag Warnstufe Gelb.