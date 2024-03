Der Strand im Urlaubsort Cala Millor verschwindet – so kämpft die Gemeinde dagegen an

Kurz vor dem Start in die Urlaubssaison sind in Cala Millor im Osten von Mallorca noch Bagger am Werk. Die Baustelle erstreckt sich in zweiter Meereslinie hinter dem ehemaligen Kult-Lokal "Café del Sol".

Nachhaltiges Bewässerungssystem Wie Bürgermeister Jaume Soler auf MZ-Anfrage berichtet, handelt es sich um ein von der Gemeinde initiiertes Bauprojekt, das von der Europäischen Union subventioniert wird. Konkret sei man dabei, ein nachhaltiges Entwässerungssystem zu installieren. Dieses soll unter anderem dazu beitragen, die Erosion am beliebten Strand zu verringern. Tatsächlich beschweren sich seit Jahren Anwohner und Urlauber darüber, dass die Sandfläche vor allem am südlichen Teil der Buch immer schmaler wird. Durch die Baumaßnahmen erhofft man sich, den Rückgang des Sands zu verringern. Grünflächen neu gestaltet Darüber hinaus werden auch mehrere Grünflächen in der Gegend neu gestaltet, sowie die Abwasserrohre in mehreren angrenzenden Straßen erneuert. Noch vor Ostern sollen die Arbeiten aber abgeschlossen sein, um den Saisonstart nicht zu behindern, so Soler. /somo