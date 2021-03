Die ersten (Vor-)Oster-Urlauber aus Deutschland sind da

Urlauber aus Deutschland am Sonntag (21.3.) am Flughafen von Palma de Mallorca

Von den einen werden sie mit Freude empfangen, von den anderen mit Skepsis wegen möglicher Ansteckungsgefahr beäugt: An diesem Wochenende sind die ersten (Vor-)Oster-Urlauber aus Deutschland auf Mallorca angekommen. Der erste Urlaubsflieger am Sonntag (21.3.) landete um 12.45 Uhr an Palmas Flughafen, insgesamt 24 weitere sollen folgen.

Sieben der Deutschlandflüge werden vom deutschen Reiseveranstalter TUI organisiert, der am Sonntag rund 1.150 Urlauber erwartet. Sie alle müssen bei der Einreise ein negatives PCR-Testergebnis vorweisen. Die Passagier-Auslastung der Maschinen liege bei rund 85 Prozent, heißt es.

Auch das bei Deutschen beliebte Hotel Robinson Club in Cala d'Or öffnete am Samstag (20.3.) seine Pforten, wie eine Rezeptionistin bestätigte. Medienberichten zufolge haben dort an diesem Wochenende bereits mehr als 200 Gäste eingecheckt. Eine MZ-Anfrage zu näheren Details hat die Hotelleitung bisher noch nicht beantwortet.

Auch im Hotel Occidental an der Playa de Palma, das den ganzen Winter über geöffnet hatte, konnten am Wochenende deutlich mehr Gäste willkommen geheißen werden, als in den vergangenen Monaten. "Für nähere Angaben habe ich gerade keine Zeit, ich habe die Rezeption voller Besucher, die einchecken wollen", wimmelte eine Hotelangestellte die MZ am Telefon ab.

In den kommenden Wochen dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Allein der Billigflieger Eurowings hat für die Osterferien rund 300 neue Verbindungen zwischen Deutschland und Mallorca im Programm. /somo