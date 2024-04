Die Frühlingswoche in Santa MargalidaSanta Margalida stellt uns eine Mischung aus Sonne und Wolken in Aussicht. Während die Freunde des klaren Himmels zu Beginn der Woche ihre Freude haben werden, sollten die Regenschirme gegen Ende nicht vergessen werden. Lassen Sie uns einen Blick auf das detaillierte Wetter werfen, das uns in den nächsten Tagen in Santa Margalida erwartet.

Heute: Klarer Himmel und milde 17°C

Am heutigen Donnerstag, den 19.04.2024, genießen wir einen klaren Himmel über Santa Margalida. Die Temperaturen liegen bei angenehmen 17°C. Ein leichter Wind von 11 km/h wird das Gefühl erfrischender Brisen mit sich bringen, während die Luftfeuchtigkeit bei 53% liegt.

Morgen: Strahlender Sonnenschein und gleichbleibende Temperaturen

Der folgende Freitag begrüßt uns mit weiteren Sonnenstrahlen und einer anhaltenden Temperatur von 17°C. Der Wind lässt ein wenig nach und weht lediglich mit 7 km/h. Der Tag beginnt mit einem majestätischen Sonnenaufgang um 5:02 Uhr und endet um 18:30 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Das Wochenende: Bewölkungen und erste Regentropfen

Das Wochenende läutet eine kleine Wetteränderung ein. Der Samstag, 21.04.2024, zeigt sich mit zerbrochenen Wolken und 15°C etwas kühler. Am Sonntag ziehen dann erste leichte Regenfälle auf, die Temperaturen sinken leicht auf 13°C ab, was zu einer frischen Brise und Feuchtigkeit führt.

Die neue Woche beginnt wechselhaft

Die folgenden Tage halten den leichten Regen noch ein wenig für uns bereit. Sowohl Montag als auch Dienstag werden uns nasse Überraschungen präsentieren, bevor wir am Mittwoch wieder eine Auflockerung mit vereinzelten Wolken sehen. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Temperaturen sehr angenehm bleiben und sogar bis zu 18°C am Dienstag ansteigen werden.

Wetterprognose für Santa Margalida bis zum nächsten Mittwoch

Sonnenanbeter und Regenmuffel können demnach zu Beginn der Woche das schöne Wetter genießen, während diejenigen, die den Duft von frischem Regen lieben, gegen Ende auf ihre Kosten kommen. Planen Sie also Ihre Outdoor-Aktivitäten entsprechend und vergessen Sie nicht, das Wetter täglich zu prüfen, um auf eventuelle Änderungen vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:56:05. +++