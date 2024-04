Das Wetter in ManacorManacor verspricht eine Woche voller Abwechslung, von klaren Himmeln bis hin zu vereinzelten leichten Regenfällen. Beginnend mit einem frischen Donnerstag, den 19. April 2024, erleben Einheimische und Besucher ideales frühlingshaftes Wetter.

Klare Aussichten für Manacor

Am Donnerstag, der 19. verzeichnet Manacor eine angenehme Temperatur von etwa 17°C unter einem ungetrübten Himmel, eine perfekte Gelegenheit, um die Insel zu erkunden. Mit einem sanften Wind von 10 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 46% bleibt es angenehm bei einem Luftdruck von 1023 hPa.

Wetterkapriolen im Verlauf der Woche

Das Wochenende leitet einen Wechsel ein mit verstreuten Wolken am Freitag und gebrochenen Wolkenbildern am Samstag, bevor dichte Bewölkung am Sonntag für eine leicht gedämpfte Stimmung sorgt. Trotz der Wolken erreichen wir Höchsttemperaturen von 16°C bis 18°C sowie Nachtkühle, die sich um die 13°C bewegt.

Die Mittel der Woche zeichnen sich durch eine Kombination aus milder Temperature und kurzzeitigen Regenschauern aus, die definitiv zum Charme der Insel Mallorca in dieser Saison beitragen.

Wetterprognose für Manacor: Einzelheiten der kommenden Tage

Stabile Wetterverhältnisse zum Wochenabschluss: Der 25. und 26. April kündigen sich mit überwiegend klarem Himmel bzw. leichten Wolkenschichten an, was die Freude auf Aktivitäten im Freien steigern dürfte - mit Temperaturen, die zum Verweilen einladen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 19.4.2024, 01:44:13. +++