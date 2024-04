Das Wetter in SelvaSelva auf Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche als abwechslungsreiches Frühlingsspektakel. Mit Tagen, die klaren Himmel versprechen und anderen, die von Wolken bedeckt sein werden, bietet Selva ein facettenreiches Wettererlebnis.

Frischer Start in die Woche mit klarem Himmel

Am Donnerstag, den 19. April, erwartet Einheimische und Besucher ein strahlend blauer Himmel bei angenehmen Temperaturen um die 18°C. Der Wind bleibt sanft mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 40%, was für erfrischende Spaziergänge und Freizeitaktivitäten im Freien einlädt. Der Tag bricht um 5:04 Uhr an und endet um 18:30 Uhr mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang.

Perfektes Wetter für Ausflüge am Freitag

Der Freitag, der 20. April, sieht eine leichte Erwärmung auf 20°C bei weiterhin klarem Himmel voraus. Mit einer verringerten Windgeschwindigkeit von nur 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 45% ist dies der ideale Tag für längere Ausflüge und Entdeckungstouren rund um Selva. Das milde Frühlingswetter ist perfekt, um die natürliche Schönheit der Insel zu genießen.

Wolkendecke und Abkühlung am Wochenende

Das Wochenende bringt eine Zunahme der Bewölkung mit sich. Der Samstag, der 21. April, zeigt sich mit überzogenen Wolken und einer kühleren Temperatur von 15°C, die für gemütliche Cafe-Besuche oder kulturelle Aktivitäten im Inneren prädestiniert ist. Der Wind bläst leicht mit 5 km/h, und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 52% lässt die Luft etwas schwerer erscheinen.

Wechselhaftes Wetter setzt sich in der neuen Woche fort

Die neue Woche startet mit unbeständigem Wetter. Der Sonntag, der 22. April, bringt leichten Regen und eine kühle Brise von 6 km/h bei 12°C, was die Nutzung von Regenkleidung ratsam macht. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 55%, und der Druck bleibt stabil. Es ist ein perfekter Tag, um die einladende Wärme von Selvas Gasthäusern zu erleben.

Zu Beginn der Woche, insbesondere am Montag, den 23. und Dienstag, den 24. April, bleibt der leichte Regen bei mäßigen Temperaturen von 15°C und 16°C bestehen. Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, die Vielfalt der Insel in Ruhe zu genießen, ohne die sommerlichen Menschenmassen.

Erholung und Sonnenschein zum Wochenabschluss

Den Abschluss der Woche markiert eine Rückkehr zu freundlicherem Wetter. Der Mittwoch, der 25. April, mit einigen wenigen Wolken und einer schönen Temperatur von 18°C sowie ein Donnerstag, der 26. April, mit 20°C und überzogenen Wolken, bieten ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und den Genuss der aufbrechenden Natur Mallorcas.

Mit dieser detaillierten Wettervorhersage sind Sie bestens ausgerüstet, um Ihre Tage auf der wunderbaren Insel Mallorca zu planen, egal ob Sie auf der Suche nach Abenteuer sind oder einfach nur entspannen wollen.

