Planen Sie Ihren perfekten Aufenthalt in Calvià mit unserer detaillierten 7-Tage-Wettervorhersage. Informieren Sie sich über die kommenden Bedingungen vom 20. April bis zum 27. April 2024, um das Beste aus Ihrer Woche in dieser malerischen Stadt Mallorcas zu machen.

Wetteraussichten für Calvià: Sonnige Momente und Niederschläge erwartet

Die Wetterlage in Calvià präsentiert sich wechselhaft in der kommenden Woche. Beginnend mit teilweise bewölktem Himmel am 20. April, erfreuen wir uns an angenehmen 17 °C. Geringer Wind von 5 km/h und eine moderierte Luftfeuchtigkeit von 50% sorgen für ein angenehmes Wettererlebnis.

Am 21. April begrüßt uns ein klarer Himmel, welcher Freizeitaktivitäten im Freien förmlich einlädt. Die Temperaturen halten sich stabil bei 17 °C, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 54% steigt. Perfekte Bedingungen, um die Natur Calviàs zu erkunden.

Der 22. April hingegen bringt uns mäßigen Regen bei kühleren 11 °C. Hier ist es ratsam, einen Schirm griffbereit zu halten, während der Wind auf 9 km/h zunimmt und die Luft etwas feuchter wird mit einer Luftfeuchtigkeit von 56%.

Leichter Regen setzt sich auch am 23. und 24. April fort, mit Temperaturen um die 11 bzw. 13 °C. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von bis zu 75% und frischere Winde bis zu 11 km/h kündigen eine frische Brise in Calvià an.

Zum Wochenende kehrt jedoch wieder Ruhe ins Wettergeschehen ein. Der 25. April zeigt sich mit behangenen Wolken bei milderen 16 °C. Der Wind beruhigt sich auf sanfte 4 km/h, was zu längeren Spaziergängen oder entspannten Stunden am Strand einlädt.

Das Wochenende wird eingeläutet mit leichtem Regen am 26. April, doch die Temperaturen steigen wieder auf freundlichere 17 °C. Zum Abschluss der Woche erleben wir vereinzelte Wolken am 27. April, die uns mit höheren Temperaturen von 16 °C und einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 44% verabschieden.

Wetterhighlights der Woche in Calvià

Verpassen Sie keinen Sonnenaufgang oder -untergang mit Zeiten, die sich von 5:04 bzw. 18:32 am 20. April bis zu 4:55 bzw. 18:39 am 27. April erstrecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:27:31. +++