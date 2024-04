Für alle, die in Selva auf der wunderschönen Insel Mallorca das Wetter für die kommenden Tage im Auge behalten möchten, bietet unsere Wettervorhersage einen umfassenden Überblick. Die Woche verspricht eine Mischung aus Sonne, Wolken und Niederschlägen bei gemäßigten Temperaturen. Der Wind weht dabei leicht bis mäßig, die Luftfeuchtigkeit hält sich im angenehmen Bereich.

Wetterentwicklung in den nächsten Tagen

Samstag, 20. April 2024: Mit maximal 20°C und einer sanften Brise beginnt das Wochenende in Selva angenehm bei nur leichten, vereinzelten Wolken am Himmel. Der Tag bricht um 05:03 Uhr an und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:31 Uhr.

Sonntag, 21. April 2024: Der Himmel präsentiert sich weitestgehend klar, und bei 18°C lädt das Wetter dazu ein, die Insel in ihrer vollen Pracht zu genießen. Der Sonnenaufgang erfolgt um 05:01 Uhr, und der Tag verabschiedet sich um 18:32 Uhr.

Montag, 22. April 2024: Leichter Regen bringt eine Abkühlung auf 10°C, ideales Wetter, um es sich drinnen gemütlich zu machen. Der Wind frischt etwas auf und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 8 km/h.

Dienstag, 23. April 2024: Mit leichten Regenschauern und maximal 12°C bleibt es weiterhin unbeständig. Ein perfekter Tag für Besuche in Museen oder gemütliche Cafés.

Mittwoch, 24. April 2024: Bei einer dichten Wolkendecke werden es 13°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck sind stabil, sodass man sich auf ruhiges Wetter einstellen kann.

Donnerstag, 25. April 2024: Überwiegend bewölkt bleibt es tendenziell trocken mit Temperaturen um die 17°C. Der Freizeitgestaltung im Freien steht also nichts im Wege.

Freitag, 26. April 2024: Leichter Regen begleitet uns ins Wochenende, jedoch dürften die Temperaturen von bis zu 20°C für einen angenehmen Tag sorgen, wenn auch mit Regenschirm.

Samstag, 27. April 2024: Die Woche schließt mit einem Mix aus Sonne und Wolken bei angenehmen 19°C ab. Mit nur wenig Wind lässt es sich hervorragend auf der Insel entspannen.

Wetteraussichten für das Wochenende in Selva

Das bevorstehende Wochenende zeigt sich von seiner launischen Seite – während der Freitag noch etwas Regen mitbringt, dürfen wir am Samstag wieder mit einem freundlichen Wettergesicht rechnen. Ob für Ausflüge in die Natur oder einen entspannten Bummel durch Selva, das Wetter scheint mitzuspielen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:52:39. +++