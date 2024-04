Die kommende Woche beginnt in Bunyola mit einem Mix aus Wolken und Sonnenschein. Am Samstag, den 20. April 2024, erwarten uns leicht aufgelockerte Bewölkung und angenehme 18 °C. Ein leichter Brise, mit Windgeschwindigkeiten von etwa 3 km/h, gestaltet das Wetterideal für einen entspannten Spaziergang oder eine Fahrradtour durch die malerische Landschaft von Mallorca.

Der Sonntag, den 21. April 2024, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und lädt zu ausgedehnten Frühlingsspaziergängen ein. Bei 17 °C und einem sanft verstärkten Wind von 5 km/h lässt sich das mallorquinische Leben genießen.

Ab Montag ändert sich das Bild: Leichter Niederschlag kündigt sich an, die Temperaturen sinken auf kühle 9 °C. Gleichbleibendes unbeständiges Wetter mit Regenschauern begleitet uns bis in die Mitte der Woche.

Wetterentwicklung in Bunyola während der Woche

An den darauffolgenden Tagen setzt sich der leichte Regen weiter fort. Dienstag und Mittwoch bleiben mit 9 °C bzw. 11 °C und weiteren Regenfällen, die für erhöhte Luftfeuchtigkeit sorgen, eher kühl. Perfekt für alle, die dem Treiben in Cafés oder das Eintauchen in lokale Museen bevorzugen.

Erst zur Wochenmitte erwartet uns eine Wetterverbesserung: Donnerstag, der 25. April, überrascht mit bedecktem Himmel, jedoch ohne Niederschlag und milder werdenden 15 °C. Dies könnte der ideale Tag sein, um Aktivitäten im Freien zu planen.

Am Freitag holt uns jedoch der leichte Regen wieder ein, die Temperaturen halten sich aber weiterhin bei freundlichen 16 °C. Den Abschluss der Woche bildet der Samstag, der 27. April, mit einigen verstreuten Wolken und anhaltend milden Temperaturen.

Aussichten für das Ende der Woche

Während die gesamte Woche über die Feuchtigkeitswerte eher moderat sind, bewegen wir uns zu Beginn der neuen Woche auf einem Niveau von ca. 41% Luftfeuchtigkeit. Der Wind beruhigt sich ebenfalls und läutet mit sanften 3 km/h das Ende einer wechselhaften Woche ein.

Die Sonnenauf- und -untergänge in Bunyola zeichnen malerische Szenarien am Himmel, die Ihren Tag um 05:57 Uhr mit einem ersten Licht beginnen und um 18:36 Uhr in den Abend übergehen. Die Zeiten verschieben sich leicht im Laufe der Woche, wobei das Tageslicht täglich länger wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:26:53. +++