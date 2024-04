Montuïri, ein malerisches Städtchen im Herzen Mallorcas, bietet seinen Besuchern nicht nur kulturelle Highlights, sondern auch eine Vielfalt an Wetterlagen. Während die Urlauber und Einheimischen sich auf angenehme Tage freuen können, sollten sie auch für einige Regenschübe gewappnet sein. Hier erfahren Sie, womit Sie in der Woche vom 20. April bis zum 27. April 2024 rechnen dürfen.

Beginnend mit gebrochenen Wolken – ein Auftakt in die neue Woche

Der 20. April 2024 in Montuïri wird von gebrochenen Wolken geprägt sein. Trotz der Wolkenformationen erreichen wir eine angenehme Höchsttemperatur von 20°C, begünstigt durch eine leichte Brise von 7 km/h, die das mediterrane Flair unterstreicht. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 37% und einem Luftdruck von 1016 hPa kann man fast meinen, perfektes Wetter für Freizeitaktivitäten anzutreffen.

Ein strahlender Tag unter dem klaren Himmel von Montuïri

Wie ein Gemälde färbt sich der Himmel über Montuïri am 21. April 2024. Ein klarer Himmel erstrahlt über der Stadt, während die Temperaturen angenehm bei 18°C liegen. Die Wärme wird durch einen milden Wind von 8 km/h begleitet, und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 44%, was das Spazierengehen durch die Straßen zu einer wahren Freude macht.

Regen bringt eine Abkühlung in der Wochenmitte

Am 22. und 23. April ziehen dunklere Wolken auf, und Montuïri erfährt eine spürbare Abkühlung auf 11°C und 12°C mit moderaten bis leichten Regenschauern. Ein milder Wind weht weiterhin durch die Stadt, und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von bis zu 64% lässt die Natur in saftigem Grün erstrahlen.

Bewölkung hält an – doch mildere Tage in Aussicht

Obwohl überwiegend bewölkt, zeigen die Tage des 24. und 25. April eine leichte Trendwende mit steigenden Temperaturen bis zu 19°C. Der Wind legt sich etwas, sodass diese Tage ideal für Besuche lokaler Märkte oder entspannte Radtouren sind.

Ausklang der Woche mit Licht und Schatten

In den letzten beiden Tagen der Woche, 26. und 27. April, erlebt Montuïri ein Auf und Ab des Wetters. Beide Tage bringen milde 20°C, sind jedoch von leichten Regenfällen gezeichnet. Trotzdem bleibt die Luft angenehm trocken mit einer Feuchtigkeit von rund 36%. Der Wind hält sich an diesen Tagen ebenfalls in Grenzen.

Montuïris Wetter zeigt sich also vielseitig und bietet sowohl Sonnenanbetern als auch Naturfreunden etwas. Bleiben Sie für die kommenden Tage gewappnet und genießen Sie jeden Sonnenstrahl, den dieser malerische Ort zu bieten hat!

