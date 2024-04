Die Wetterprognose für die pittoreske Stadt Pollença auf Mallorca bringt mit sich milde Temperaturen und die Vorboten des Frühlings. In der Woche vom 20. April 2024 bis zum 27. April 2024 erwartet Sie ein Mix aus wolkenlosen Himmeln und gelegentlichen Regenschauern, die die reichhaltige Natur der Insel zum Erblühen bringen.

Frühlingshafte Temperaturen mit leichter Brise

Zum Start in die Woche begrüßt Pollença seine Besucher und Einwohner mit milden 17°C und einem Himmel, der nur von wenigen Wolken verziert wird. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten um 7 km/h küsst die Haut, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 60% liegt.

Am Folgetag, dem 21. April, zeichnet sich der Himmel klar und weckt die Lebensgeister mit einer frischen 15°C - eine perfekte Gelegenheit für einen Spaziergang entlang der malerischen Buchten Pollenças. Der Tag verspricht mit gleichbleibendem Winddruck und niedriger Luftfeuchtigkeit konstantes Frühlingswetter.

Nasse Überraschungen

Vom 22. April an dürfen die Pollença-Bewohner ihre Regenschirme bereithalten, denn leichter Regen wird über die Stadt ziehen und das Thermometer auf frische 12°C herunterkühlen. Trotzdem bleibt der Frühling mit einem wechselhaft bedeckten Himmel und milden 14 bis 15°C in den folgenden Tagen spürbar.

Sonnenuntergänge und -aufgänge in Pollença

Ein besonderes Naturschauspiel bieten die Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge in dieser Zeit des Jahres. Beginnend mit dem 20. April um 5:02 Uhr können Frühaufsteher Pollenças den Tag mit einem atemberaubenden Sonnenaufgang einläuten. Die Sonne verlässt die Stadt abends um 18:30 Uhr, was lange Abende unter freiem Himmel verspricht. Mit jedem Tag gewinnt das Sonnenlicht etwas mehr Zeit, mit einem Sonnenuntergang am 27. April um 18:37 Uhr.

Freuen Sie sich auf eine Woche voller frühlingshafter Eindrücke, gemischt mit einer Prise mallorquinischer Regentropfen, die die Insel zu einer grünen Oase erwachen lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:46:49. +++