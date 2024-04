Wenn es um eine malerische Kulisse geht, verwöhnt Valldemossa seine Besucher stets mit atemberaubenden Ansichten. Doch wie präsentiert sich das Wetter in den nächsten sieben Tagen? Lesen Sie weiter und erfahren Sie alles über das aktuelle Wetter in Valldemossa, inklusive täglicher Temperaturen, Bewölkung und Niederschlagsrisiken.

Wetterüberblick für Valldemossa: 20. April bis 27. April 2024

Valldemossa zeigt sich wettertechnisch von seiner wechselhaften Seite. Die kommende Woche bietet eine Mischung aus Sonne, Wolken und gelegentlichen Regenschauern – typisch für den April.

20. April 2024 – Ein Tag unter aufgelockerter Bewölkung erwartet uns mit angenehmen 19°C. Eine sanfte Brise mit 4 km/h wird für eine frische Note sorgen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 49%, bei einem Luftdruck von 1017 hPa. Genießen Sie das Tageslicht, welches uns von 05:04 Uhr bis 18:32 Uhr begleitet. 21. April 2024 – Der Himmel präsentiert sich klar, ein perfekter Tag um Valldemossa in all seiner Pracht zu erleben. Mit einem angenehmen Höchstwert von 18°C und einer leichten Zunahme des Windes auf 6 km/h soll es komfortabel bleiben. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 53% an, bei stabilem Luftdruck. 22. und 23. April 2024 – Leichter Regen wird unsere Tage begleiten, wobei das Thermometer auf 12°C sinkt. Es weht ein mäßiger Wind von 8 km/h am 22. und 6 km/h am folgenden Tag. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu und erreicht 72%, was für zusätzliche Frische sorgt. 24. April 2024 – Weiterhin begleiten uns leichtere Regenfälle, doch die Temperatur steigt geringfügig auf 13°C. Der Wind bleibt konstant und sorgt zusammen mit der Luftfeuchtigkeit von 72% für eine frische Brise. 25. April 2024 – Überwiegend bedeckter Himmel kennzeichnet diesen Tag, und mit 17°C wird es wieder wärmer. Der Wind lässt nach auf leise 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 56% liegt. 26. April 2024 – Leichte Regenschauer erwarten uns abermals, doch das Thermometer bleibt beständig bei 17°C. Ein leichter Wind von 7 km/h trägt zur Atmosphäre bei und der Luftdruck zeigt Tendenzen zum Sinken mit 1004 hPa. 27. April 2024 – Zum Abschluss der Wetterwoche lockern sich die Wolken etwas auf und ermöglichen angenehme 17°C. Die Luft wird trockener mit einer Feuchtigkeit von 44% und der Wind bleibt mild. Ein perfekter Tag, um die Natur und die Kulturschätze von Valldemossa zu genießen. Das Wetter in Valldemossa zeigt, dass der Frühling in all seinen Facetten anklopft. Von sonnigen Augenblicken bis hin zu nassen Überraschungen ist alles dabei. Planen Sie dementsprechend Ihre Aktivitäten und bleiben Sie stets über die neuesten Wetterentwicklungen auf dem Laufenden.

