Der April zeigt sich auf Mallorca gewohnt launisch, und die Gemeinde Búger macht da keine Ausnahme. Besucher und Einwohner können eine abwechslungsreiche Wetterlage erwarten. In diesem Artikel bieten wir Ihnen eine detaillierte Vorhersage für das Wetter in Búger und geben Tipps, wie Sie sich am besten auf die nächsten sieben Tage vorbereiten.

Heutiges Wetter in Búger (20.4.2024)

Am heutigen Tag präsentiert sich das Wetter in Búger mit vereinzelten Wolken am Himmel. Bei milden 19°C und einem sanften Wind aus Nordosten mit 6 km/h lässt es sich angenehm durch die Straßen schlendern. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 46%, und der atmosphärische Druck liegt bei 1017 hPa. Der Tag beginnt schon früh um 05:02 Uhr mit dem Sonnenaufgang und wird uns bis zum Sonnenuntergang um 18:30 Uhr begleiten.

Wetterentwicklung der kommenden Tage

Das Wetter in Búger wird sich in den nächsten Tagen vielfältig gestalten:

Wetteraussichten für das Wochenende

Das Wochenende in Búger wird interessant mit einer Mischung aus Sonne und Regen. Mit steigenden Temperaturen und abklingendem Niederschlag könnte das bevorstehende Wochenende perfekt für längere Spaziergänge oder gemütliche Cafés unter freiem Himmel sein, bevor der zwangsläufige Frühlingsregen zur neuen Woche hin wieder einsetzt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:26:22. +++