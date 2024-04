Die malerische Region von Ses SalinesSes Salines erwartet eine abwechslungsreiche Wetterlage in der kommenden Woche. Hier finden Sie eine detaillierte Analyse der meteorologischen Bedingungen, die Sie vom 22. April 2024 bis zum 29. April 2024 in diesem charmanten Teil Mallorcas erwarten.

Aussicht für die Woche vom 22. bis 29. April 2024

Die Woche beginnt mit einem feuchten Montag, wobei am 22. April leichte Regenschauer bei Temperaturen um die 10 Grad Celsius vorhergesagt werden. Nehmen Sie einen Schirm mit, denn der Wind wird mit etwa 11 km/h nicht stark genug sein, um die Wolken schnell zu vertreiben. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang an diesem Tag sind um 5:00 Uhr morgens bzw. 18:31 Uhr abends, was Ihnen einen sanften Start in die Woche ermöglicht.

Der 23. April verspricht ähnliche Bedingungen mit leichten Regenfällen und einer leichten Temperaturerhöhung auf 12 Grad Celsius. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 64% und sanften Winden um 9 km/h bleibt das Wetter kühler, dennoch gemütlich.

Am Mittwoch, den 24. April, lichtet sich die Bewölkung und schenkt uns einen klaren Himmel mit Temperaturen, die auf angenehme 15 Grad Celsius ansteigen. Perfekte Bedingungen, um die einzigartige Landschaft von Ses Salines zu genießen.

Die Mitte der Woche bringt einige Änderungen mit sich. Der 25. April wird zwar wärmer mit Höchsttemperaturen von 17 Grad Celsius, aber die überwiegend bedeckten Wolken können die Sonne abschirmen. Mit einem leichten Wind bei 7 km/h und konstanter Luftfeuchtigkeit bietet die Natur ein ruhiges Bild.

Das Wochenende naht und mit ihm erscheint am 26. April wieder leichter Regen bei 14 Grad Celsius. Der Samstag lockt trotz des Regens mit einer aufheiternden Begebenheit – der Himmel enthüllt ein paar Wolken, die den 27. April bei 18 Grad Celsius verschönern.

Zum Abschluss der Woche hält der leichte Regen an, sowohl am 28. als auch am 29. April, mit Temperaturen, die sich um die 15 bis 16 Grad Celsius bewegen. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an und sorgt für ein feuchtes Klima, das jedoch von einem sanften Wind gemildert wird.

Wetteraussichten für das Wochenende in Ses Salines

Das letzte Wochenende im April bringt uns gemischte Wetterbedingungen. Samstag und Sonntag werden von leichtem Regen begleitet, doch die Temperaturen bleiben angenehm und laden ein zu entspannten Aktivitäten im Freien, solange man sich auf das Wetter einstellt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:53:51. +++