Andratx-Wetter im Detail: Ein Blick auf das Wetter in Andratx lässt Einheimische sowie Besucher auf leichte Kleidung und Regenschirme setzen. In der letzten Aprilwoche reiht sich Tag an Tag mit leichten Regenschauern, begleitet von milder Brise und ansteigenden Temperaturen.

Leichter Regen und angenehme Temperaturen prägen die Woche

Am Dienstag, den 23. April, beginnt die Woche in Andratx mit leichtem Regen und einer Temperatur von 9 Grad Celsius. Der Wind weht entspannt mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 78% liegt. Ein bedeckter Himmel, gepaart mit einem Luftdruck von 1017 hPa und der Sonnenaufgang um 5:01 Uhr sowie Sonnenuntergang um 18:35 Uhr zeichnen das Bild des Tages.

Für Mittwoch, den 24. April, prognostiziert die Wettervorhersage ebenfalls leichten Regen, jedoch mit einer leichten Erwärmung auf 12 Grad Celsius. Eine konstante Brise bei 7 km/h und sinkender Luftfeuchtigkeit auf 61% erwarten die Andratx-Bewohner, mit Sonnenauf- und untergang etwa eine Minute früher bzw. später als am Vortag.

Donnerstag, der 25. April, bringt aufgelockerte Bewölkung und steigende Temperaturen bis zu 15 Grad Celsius, was für angenehme Outdoor-Aktivitäten spricht. Mit nur 4 km/h ist der Wind kaum spürbar und der Luftdruck sinkt auf 1010 hPa.

Die Wochenmitte: Weitere Regenschauer bei steigenden Temperaturen

Das Wetter für Freitag und das anschließende Wochenende hält sich trendgetreu. Die Andratx-Besucher können mit leichten Regenfällen und Temperaturen von 16 bis 17 Grad Celsius rechnen. Damit bleibt es weiterhin mild, aber nass. Zudem leicht steigender Wind kann die gefühlte Temperatur etwas beeinflussen. Nichtsdestotrotz, die milden Abendtemperaturen und späteren Sonnenuntergänge laden zu einem gemütlichen Verweilen im Freien ein.

Am Ende der Wetterwoche deutet sich ein Wechsel an: Mäßiger Regen wird für Sonntag, den 29. April vorhergesagt, mit einer Temperatur von 14 Grad Celsius und einem stärkeren Wind von 6 km/h. Ein Anstieg des Luftdrucks auf 1019 hPa könnte eine Wetterbesserung für den Beginn des neuen Monats bedeuten.

Der 30. April schließt die Woche ab mit erneutem leichten Regen, aber diesmal mit einem frischen Windzug von 10 km/h und höherer Luftfeuchtigkeit, was die Atmosphäre etwas feuchter gestalten dürfte.

Fazit der aktuellen Wetterprognose für Andratx

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Wetter in Andratx für die kommende Woche zwar feucht, aber mit angenehm milden Temperaturen gesegnet ist. Ideal also, um die Schönheiten der Region trotz feuchter Bedingungen zu erkunden. Dennoch sollten Outdoor-Enthusiasten und Urlauber gleichermaßen die Wetterentwicklung im Blick behalten, um auf eventuelle Änderungen vorbereitet zu sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:23:01. +++