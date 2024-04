Werfen Sie einen Blick auf den detaillierten Wettertrend für die kommende Woche in Escorca, einem der malerischen Orte Mallorcas. Mit Informationen zu Temperaturen, Niederschlag und Windstärken können Sie Ihre Aktivitäten perfekt planen.

Das Wetter in Escorca für die Woche vom 23. April bis 30. April 2024

Beginnen wir mit dem Wetter am Dienstag, den 23. April 2024. Die Temperaturen starten kühl bei 7°C am Morgen und zeigen sich von einer regnerischen Seite mit leichtem Niederschlag. Der Wind bleibt mit 3 km/h relativ schwach, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 82% bei einem Luftdruck von 1017 hPa.

Der 24. April bringt ähnliche Bedingungen mit sich; leichte Regenschauer bei moderaten 10°C sind vorhergesagt. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 61% fühlt sich das Wetter angenehm an, trotz des Niederschlags. Ein milder Druck von 1017 hPa wird erwartet.

Die Mitte der Woche bringt eine kleine Wetterbesserung. Am Mittwoch, den 25. April, sind zerbrochene Wolken am Himmel zu erwarten, was zur Auflockerung der Regenlage beiträgt. Das Thermometer erreicht angenehme 15°C. Die Windverhältnisse bleiben ruhig bei 3 km/h, die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 46% und der Luftdruck liegt bei 1010 hPa.

In der zweiten Wochenhälfte, am Donnerstag, den 26. April, stellt sich leichter Regen ein, aber die Temperatur steigert sich leicht auf 16°C. Der Wind bewegt sich weiterhin auf einem niedrigen Niveau mit 3 km/h, während die Feuchtigkeit leicht auf 51% ansteigt und der Druck auf 1007 hPa fällt.

Am Freitag, den 27. April, dürfen Sie mit leichten Regenschauern rechnen, während die Temperaturen sogar 17°C erreichen können. Der Wind verstärkt sich leicht auf 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53% mit gleichbleibendem Druck.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich für den Samstag, den 28. April ab; es bleibt regnerisch mit leichtem Niederschlag und es werden Temperaturen von 16°C erwartet. Die Windgeschwindigkeit und die Luftfeuchtigkeit bleiben stabil.

Zum Abschluss der Woche wird das Wetter in Escorca am Sonntag, den 29. April, von mäßigem Regen und einer Temperatur von 14°C begleitet. Die Windgeschwindigkeit bleibt bei 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% und der Druck bei 1018 hPa liegt.

Der letzte Tag des Monats, der 30. April, beschert uns mäßigen Regen bei kühleren 10°C und erhöhter Windgeschwindigkeit von 6 km/h. Vorsicht ist geboten bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit von 95%, was zu einer drückenden Atmosphäre führen kann. Der Luftdruck steigt leicht auf 1020 hPa.

Wie wird das Wetter am Wochenende in Escorca?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wochenende in Escorca wechselhaft und regenreich wird. Dennoch ist es ratsam, stets auf Aktualisierungen der Wettervorhersage zu achten und sich entsprechend darauf vorzubereiten – egal, ob für Outdoor-Aktivitäten oder gemütliche Stunden im Haus.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:34:54. +++