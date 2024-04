Die kommende Woche in Marratxí, Mallorca, stellt uns auf wechselhaftes Wetter ein. Mit Temperaturen, die sommerliche Vorahnungen wecken, erwarten uns gleichzeitig auch Niederschläge verschiedener Intensität. Die Sonne zeigt sich zwischen den Wolken und begleitet uns von früh bis spät.

Wetterüberblick für Marratxí: 23. April bis 30. April 2024

Den Start in die Woche macht der 23. April, an dem uns leichte Regenschauer bei Temperaturen um 9°C erwarten, begleitet von einem leichten Wind um 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 82%, und der Luftdruck misst 1017 hPa. Der Sonnenaufgang findet um 04:59 Uhr statt und gibt dem Tag um 18:34 Uhr einen malerischen Abschluss.

Weiter geht es am 24. April, welcher mit leichten Regenfällen und milder werdenden 14°C besticht. Die Windgeschwindigkeiten bleiben konstant, während die Luftfeuchtigkeit auf 58% sinkt und der Luftdruck stabil bei 1017 hPa verweilt. Die Sonne begrüßt uns an diesem Tag bereits um 04:58 Uhr und verabschiedet sich um 18:35 Uhr.

Wetterhöhepunkte der Woche in Marratxí

Ein Highlight dieser Woche ist sicherlich der 25. April, an dem die Temperaturen auf angenehme 18°C steigen und uns der Himmel mit aufgelockerten Wolken empfängt. Ein sanfter Wind von 3 km/h wird die Frühlingsstimmung untermalen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1010 hPa lässt sich der Tag vorzüglich im Freien genießen. Sonnenauf- und -untergang erfolgen um 04:57 bzw. um 18:36 Uhr.

In den darauf folgenden Tagen, bis zum 30. April, setzt sich das wechselhafte Aprilwetter fort. Dabei stehen Tage mit leichten bis mäßigen Regenschauern bevor, und die Temperaturen schwanken zwischen 14°C und 20°C. Trotz der Niederschläge bleibt die Windstärke um die 6 km/h eher gemäßigt. Die Feuchtigkeitswerte und der Luftdruck zeigen durchgehend werte, die für diese Jahreszeit typisch sind.

Ein besonderes Augenmerk in der Wetterbeobachtung verdient der Sonnenauf- und -untergang. In der Woche vom 23. bis 30. April erleben wir in Marratxí eine kurze, aber bemerkenswerte Zunahme der Tageslichtstunden. Der Tagesanfang verfrüht sich von 04:59 auf 04:50 Uhr und das Tagesende dehnt sich von 18:34 auf 18:41 Uhr aus. Diese kleinen Veränderungen künden vom nahenden Sommer und ermöglichen es uns, die Tage in Marratxí länger zu genießen.

Die Wettervorhersage für die kommende Woche in Marratxí auf Mallorca bietet somit einen Mix aus Sonne und Regen, der typisch für das Frühlingswetter auf der Insel ist. Ideal für alle, die das vielfältige Inselklima schätzen und sich nach dem mallorquinischen Lebensgefühl sehnen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:46:42. +++