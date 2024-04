Das malerische Santanyí, bekannt für seine bezaubernden Strände und historische Architektur, steht einer abwechslungsreichen Wetterwoche gegenüber. Erfahren Sie, wie sich das Wetter in Santanyí vom 23. April bis zum 30. April 2024 gestalten wird, um Ihre Pläne entsprechend zu koordinieren.

Wetterübersicht für Santanyí - Was uns diese Woche erwartet

Wetter am Dienstag, 23.4.2024: Die Woche beginnt mit leichtem Regen und einer Temperatur von 9°C. Ein leichter Wind mit 7 km/h wird die Feuchtigkeit in der Luft spürbar machen. Der Himmel öffnet sich pünktlich zum Sonnenaufgang um 4:58 Uhr und kündigt den Sonnenuntergang um 18:32 Uhr an.

Wetter am Mittwoch, 24.4.2024: Der Regen lässt nicht nach, aber die Temperaturen steigen auf angenehme 15°C. Die Windstärke geht leicht zurück, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 51%. Beim Sonnenaufgang um 4:57 Uhr und Sonnenuntergang um 18:33 Uhr sollten Sie die Wolkenlücken für einen Spaziergang nutzen.

Wetter am Donnerstag, 25.4.2024: Ein Wechsel zu aufgelockerter Bewölkung sorgt für Lichtblicke am Himmel, während das Thermometer auf 16°C klettert. Mit einer sanften Brise wird der Tag von 4:55 Uhr bis zum Sonnenuntergang um 18:34 Uhr begleitet.

Wetter am Freitag, 26.4.2024: Leichter Regen kehrt zurück, drückt jedoch nicht auf das Stimmungsbarometer, denn die Temperaturen erreichen behagliche 17°C. Eine frische Brise weht über die Insel, und die Feuchtigkeit nimmt zu.

Wetter am Wochenende: Am Samstag, 27.4.2024, legt das Wetter eine Schippe drauf – dicke Wolken bringen 19°C und überdurchschnittliche Feuchtigkeit, während der Wind leicht zunimmt. Tagesanbruch und Abenddämmerung können jeweils bei 4:53 Uhr und 18:36 Uhr bewundert werden.

Der Sonntag, 28.4.2024, begrüßt uns mit 17°C und leichtem Regen. Die Böen intensivieren sich und bringen eine frische Brise, während die Wolken den Himmel bedecken.

Wir beschließen die Woche am Montag, 30.4.2024, mit moderatem Regen und stärkerem Wind. Mit 14°C und einer Luftfeuchtigkeit von 87% sollten Sie sich bei Outdoor-Aktivitäten entsprechend kleiden.

Verfolgen Sie die täglichen Wetterentwicklungen in Santanyí, um sich optimal auf jeden Tag Ihrer Woche vorbereiten zu können. Ob Sie sich entspannen oder die Umgebung erkunden wollen – ein Blick auf die Wetterprognose sorgt stets für gute Planung.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:57:01. +++