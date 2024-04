Mit einer Mischung aus Regen und Sonnenschein begrüßt die letzte Aprilwoche 2024 die Bewohner und Besucher von Santa Margalida auf Mallorca. Unsere Wetterprognosen basieren auf den neuesten Daten und bieten Ihnen einen detaillierten Überblick über die Witterungsbedingungen, die Sie vom 23. bis zum 30. April 2024 erwarten können.

Wettertrend für die letzten Apriltage in Santa Margalida

Der Montag, der 23. April, startet mit moderatem Regen und Temperaturen um 8°C. Eine frische Brise mit Windgeschwindigkeiten von 7 km/h sorgt dafür, dass die Luftfeuchtigkeit spürbar ist.

In der Nacht zum Dienstag, 24. April, klärt der Himmel auf und schenkt uns einen klaren Tag mit Temperaturen, die auf angenehme 16°C steigen. Die Windverhältnisse beruhigen sich und die Luftfeuchtigkeit fällt, was ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien bietet.

Die Wochenmitte: Zeitweise Wolken und leichte Schauer

Am Mittwoch, den 25. April, begleiten uns teils bewölkte Himmel und milde 17°C. Der Wind weht leicht, während die Luftfeuchtigkeit fast unverändert bleibt. Die Mitte der Woche erweist sich als freundlich, mit nur wenigen Wolken, die die Sonne trüben könnten. Der Donnerstag, der 26. April, läutet mit leichten Regenschauern und einem Temperaturanstieg auf 19°C eine feuchtere Phase ein. Trotz des Regens bleibt das Klima mit einer moderaten Luftfeuchtigkeit und Windstärke dennoch angenehm.

Das Wetterbild ändert sich am Freitag, 27. April, mit überwiegend bedecktem Himmel kaum, obwohl die Niederschläge nachlassen. Die Temperatur hält sich bei 19°C und die Frühlingsluft ist spürbar.

Ausblick auf das Wochenende: Leichter Regen trifft auf Frühsommer

Am Samstag, dem 28. April, zeigt sich das Wetter von seiner unsteten Seite. Es kommt zu leichten Regenschauern. Die Höchsttemperatur von 19°C wird begleitet von einer stärkeren Böe, sodass die Feuchtigkeit leicht zunimmt.

Der Sonntag, 29. April, hält mit 15°C und weiteren leichten Regenschauern die Palette grauer Wettermuster bereit. Doch die aufkommenden Winde kündigen bereits eine Veränderung an: Am Montag, 30. April, intensiviert sich bei 13°C der Regen mit stärkeren Winden und einer höheren Luftfeuchtigkeit, was den Einzug des Mais vorbereitet.

Wochenendausblick mit einer Prise Frühlingshoffnung

Wenn auch das Ende der Wetterwoche in Santa MargalidaSanta Margalida von Nass und kühleren Tendenzen geprägt ist, so lässt das frühlingshafte Auf und Ab viele Gelegenheiten für gemütliche Stunden und die Vorfreude auf wärmere Tage. Nutzen Sie die klaren Momente für einen Spaziergang und um die charmante Umgebung Mallorcas zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:55:34. +++