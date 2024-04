Die letzte Aprilwoche des Jahres 2024 beschert den Bewohnern und Besuchern von Fornalutx ein gemischtes Wetterphänomen. Von leichten Regenschauern bis hin zu freundlicheren Phasen mit teilweise bewölktem Himmel wird die Wetterpalette reichen. Hier ein detaillierter Blick auf die täglichen Entwicklungen und was Sie für Ihren Aufenthalt oder Ihre Aktivitäten im Freien erwarten können.

Wetterlage in Fornalutx vom 23. April bis 30. April 2024

Nach frühlingsbetontem Wetter im März präsentiert uns der April in Fornalutx nun eine frischere Atmosphäre geprägt von Nässe und dynamischen Temperaturen. Für die Zeit vom 23. April bis zum 30. April haben Meteorologen eine recht wechselhafte Wetterlage prognostiziert.

Leichter Regen und milde Temperaturen zu Wochenbeginn

Die Woche startet mit leichtem Regen und Temperaturen um die 9°C am Montag, dem 23. April. Der Wind hält sich mit Geschwindigkeiten um 3 km/h angenehm zurück, während die Luftfeuchtigkeit mit 80% die Niederschlagsneigung verstärkt. Doch trotz der Feuchtigkeit lacht uns die Sonne bereits um 04:59 Uhr zu und verabschiedet sich erst gegen 18:34 Uhr.

Temperaturanstieg und fortbestehende Regenduschen

Im weiteren Verlauf des Dienstags, den 24. April, erleben wir dann einen leichten Temperaturanstieg auf bis zu 11°C, obgleich der Regen weiterhin präsent bleibt. Mit einem leichten Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 4 km/h und gesunkener Luftfeuchtigkeit auf 66% könnte man meinen, der Frühling versucht, sich gegen die Schauer durchzusetzen.

Am Mittwoch sowie am Donnerstag sind ähnliche Wetterkonditionen zu erwarten. Mit gebrochenen Wolken und erneutem Regen, jedoch wärmeren Temperaturen um die 17°C, zeigt der April seine wohl temperierte, aber nasse Seite. Der Wind bleibt weiterhin schwach, und der Luftdruck signalisiert veränderliche Bedingungen.

Begrüßung des Wochenendes mit wechselhaftem Wetter

Der Freitag läutet das Wochenende mit leichten Regenfällen und den wärmsten Temperaturen der Woche von bis zu 19°C ein. Der Samstag bleibt mit 18°C ebenfalls mild, jedoch sollten Schirme wegen anhaltender Regenfälle nicht vergessen werden. Am Sonntag dann der Wechsel: Der gemäßigte Regen lässt das Thermometer auf 16°C sinken und sorgt für eine feuchte, frische Atmosphäre. Das Wochenende klingt am letzten Tag des Monats mit kühleren 12°C und gemäßigtem Regen aus, während der Wind auf bis zu 6 km/h zunimmt und uns einen energischen Übergang in den Mai beschert.

Die aufgehende Sonne erleben die Fornalutx-Bewohner durchgehend früh, mit Zeiten, die sich täglich um eine Minute vorverlagern – ein schöner Trost an regnerischen Tagen. Auch der späte Sonnenuntergang verspricht erweiterte Tageslichtphasen, ideal um das malerische Fornalutx auch bei wechselhaftem Wetter zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:38:49. +++