Die Bewohner und Besucher von Costitx können sich auf eine Woche mit wechselhaftem Wetter einstellen. Die Mallorcazeitung präsentiert Ihnen eine detaillierte Wettervorhersage für die kommenden Tage, damit Sie bestens auf alle Wetterbedingungen vorbereitet sind.

Wetter heute: Leichter Regenfall und sanfte Winde

Der Dienstag, der 23. April 2024, beginnt in Costitx mit leichtem Regen und einer Temperatur von 8 Grad Celsius. Bei einer Windgeschwindigkeit von gerade einmal 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 86% sollte man den Regenschirm nicht vergessen. Der Himmel beginnt, sich um 4:58 Uhr zu erhellen und wir werden einen Sonnenuntergang um 18:33 Uhr erleben.

Milde Temperaturen und wenige Wolken am Mittwoch

Mit wenigen Wolken am Himmel erwärmt sich die Luft am Mittwoch, den 24. April, auf angenehme 17 Grad Celsius. Die Windverhältnisse bleiben unverändert ruhig, die Luftfeuchtigkeit sinkt jedoch auf 42%, während der Luftdruck nahezu stabil bei 1016 hPa liegt. Der Sonnenaufgang um 4:57 Uhr kündigt einen weitestgehend klaren Tag an, der mit dem Sonnenuntergang um 18:34 Uhr seinen Abschluss findet.

Ein warmer Donnerstag mit zunehmender Bewölkung

Costitx wird am Donnerstag, den 25. April, eine weitere Steigerung der Temperatur auf 20 Grad Celsius erleben, begleitet von unterbrochenen Wolken. Mit einem leichten Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 4 km/h und einem Luftdruck, der auf 1010 hPa sinkt, ist ein angenehmer Tag zu erwarten. Sonnenauf- und -untergang sind für 4:56 Uhr bzw. 18:35 Uhr angesetzt.

Regnerisches Wochenende in Sicht

Das Wetter bleibt bis zum Freitag mit Höchsttemperaturen um die 21 Grad freundlich, allerdings wird in dieser Zeit der Luftdruck weiter sinken, was auf eine nahende Wetteränderung hindeutet. Der leichte Regen wird uns durchgehend über das Wochenende begleiten, mit Temperaturen, die allmählich auf 16 Grad am Samstag und 13 Grad am Sonntag fallen. Hierbei ist die Luftfeuchtigkeit am Sonntag mit 93% am höchsten, was zusätzlich zu einem erhöhten Niederschlagsrisiko führt.

Schlechtwetterfront trifft Costitx: Was erwartet die Inselbewohner?

Die letzte Aprilwoche verabschiedet sich mit moderatem Regen und stürmischen Winden von bis zu 9 km/h. Die Temperaturen nehmen einen Abwärtstrend und erreichen zum Monatsende hin 13 Grad Celsius. Das erhöhte Niederschlagsaufkommen zeigt, dass die Bewohner von Costitx eine wettertechnisch herausfordernde Woche bevorsteht, die robuste Regenkleidung und Vorsicht bei Outdoor-Aktivitäten erfordert.

Fazit: Vorbereitung auf wechselnde Wetterbedingungen

Die Vorhersage für Costitx deckt ein Spektrum von leichtem Regen bis hin zu milden Frühlingstemperaturen ab. Besonders die erste Wochenhälfte präsentiert sich mit warmen Temperaturen und angenehmen Abenden, während gegen Ende der Woche mit Regen und sinkenden Temperaturen zu rechnen ist. Wir empfehlen allen Inselbewohnern und Urlaubern, die Wetterupdates zu verfolgen und entsprechend den Vorhersagen zu planen.

Genießen Sie Ihr Wetter in Costitx – komme was wolle

Die Mallorcazeitung wünscht Ihnen eine angenehme Woche, ungeachtet des wechselhaften Wetters. Bleiben Sie sicher und machen Sie das Beste aus den warmen und sonnigen Stunden dieser Aprilwoche.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:33:12. +++