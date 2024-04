Mit dem Frühling in voller Blüte bietet das Wetter in Felanitx, Mallorca, im Zeitraum vom 23. April 2024 bis zum 30. April 2024 eine Kombination aus sonnigen Tagen, leichten Regenschauern und bewölkten Himmeln - ein perfektes Szenario für alle, die das milde Klima der Insel schätzen.

Start in Die Woche Mit Leichtem Regen

Am Dienstag, dem 23. April, werden wir von leichtem Regen begrüßt, begleitet von einer milden Brise bei einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 87%, und das Quecksilber wird voraussichtlich auf bis zu 8°C klettern. Trotz des feuchten Starts in die Woche lohnt es sich, die natürliche Schönheit Felanitxs zu erkunden, denn der charakteristische Charme der Region ist unabhängig von gelegentlichem Niederschlag.

Herrlicher Sonnenschein Wartet Auf Uns

Der Mittwoch, 24. April, verspricht bei einem klaren Himmel und gleichbleibenden Windverhältnissen eine angenehme Tageshöchsttemperatur von 16°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 43%, was für optimale Bedingungen für einen Spaziergang entlang der Küste oder durch die malerischen Gassen Felanitxs sorgt.

Milde Tage Folgen

In den darauffolgenden Tagen, speziell am 25. und 26. April, können sich Einheimische und Besucher über Temperaturen von 17°C bis 18°C und überwiegend leichten Regen freuen. Der Wind weht leicht, während die Wolken ab und an für Sonnenschein Platz machen, perfekt um die Frühlingsstimmung auf Mallorca zu genießen.

Temperaturhöchstwert in Sicht

Am Freitag, dem 27. April, wird es mit 21°C merklich wärmer und trotz überzogener Wolken kommt das echte Mittelmeer-Feeling auf. Die Natur steht in voller Blüte und lädt zu ausgedehnten Aktivitäten im Freien ein.

Rückkehr Des Regens

Zum Ende der Woche hin zeigt sich das Wetter von einer launigeren Seite. Sowohl der 28. als auch der 29. April sind geprägt von leichtem Regen. Die Temperaturen pendeln sich auf frischere 14°C bis 17°C ein, und der Wind gewinnt etwas an Stärke.

Ausklang Mit Regen

Die letzte Aprilwoche schließt am 30. April mit mäßigem Regen ab. Die Temperaturen bleiben kühl bei etwa 13°C, und die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Dennoch bietet Felanitx auch bei Regenwetter charmante Ecken und wunderbare Erlebnisse.

Wetterdetails Für Planungsfreudige

Die Sonne geht in dieser Woche zwischen 4:49 und 4:58 Uhr auf und unter. Nachmittags kühlt sich die Luft etwas ab, was zu langen Abenden mit angenehmen Temperaturen einlädt. Denken Sie daran, immer einen Regenschirm dabei zu haben, da der April auf Mallorca für seine Launen bekannt ist.

