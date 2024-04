Wetter heute: Wie präsentieren sich Temperatur, Regenrisiko und Windgeschwindigkeiten heute in Sant Llorenç des Cardassar auf Mallorca? Diese Woche beginnt in Sant Llorenç des Cardassar mit moderatem Regen am 23. April 2024, einer Temperatur um die 8°C, bei Windgeschwindigkeiten von etwa 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 86% und der Luftdruck bei 1018 hPa. Heute erwachen wir zu einem kunstvollen Himmel mit Sonnenaufgang um 4:57 Uhr und der Tag verabschiedet sich mit dem Sonnenuntergang um 18:32 Uhr.

Wetteraussichten für Sant Llorenç des Cardassar in der Woche vom 23.4. bis 30.4.2024

In den kommenden Tagen können sich Einwohner und Besucher von Sant Llorenç des Cardassar auf wechselhaftes Wetter einstellen. Die Wettervorhersage für den 24. April kündigt einen klaren Himmel an mit Temperaturen, die einen milden 15°C erreichen, begleitet von einer leichten Brise mit 3 km/h. Die relative Luftfeuchtigkeit beträgt 49% und der Druck 1017 hPa. Strahlend beginnt der Tag mit dem Sonnenaufgang um 4:56 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:33 Uhr.

Am 25. April erwartet Sant Llorenç des Cardassar eine bedeckte Wolkendecke aber weiterhin angenehme Temperaturen um 15°C, mit leichtem Wind, der mit 5 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 56% erwartet, mit einem Druck von 1011 hPa.

Der 26. April bringt leichteren Regen mit sich, die Temperaturen klettern auf bis zu 17°C und der Wind nimmt eine Geschwindigkeit von 6 km/h an. Am 27. April können wir mit einem weiteren Tag mit leichtem Regen und steigenden Temperaturen rechnen, die einen Höhepunkt von 19°C erreichen.

Das Wochenende zeigt sich ebenfalls wechselhaft: Der 28. April präsentiert sich mit leichtem Regen, bei 17°C und frischen Winden von bis zu 11 km/h. Der 29. April lässt die Temperaturen auf 14°C fallen und der leichte Regen setzt sich fort, gefolgt von moderatem Regen am 30. April bei ebenfalls 14°C.

Die Sonnenanbeter unter uns müssen diese Woche etwas geduldiger sein, da sich das Wetter in Sant Llorenç des Cardassar eher von seiner regnerischen Seite zeigt. Doch zwischen den Regentropfen findet auch die Sonne ihren Weg, um die wunderschönen Landschaften Mallorcas in ein goldenes Licht zu tauchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:53:57. +++