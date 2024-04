Das Wetter in Ses Salines auf Mallorca präsentiert sich in der Woche vom 23. April bis zum 30. April 2024 als wahres Kaleidoskop der wechselhaften Frühlingslaune. Ein Blick in die wetterlichen Entwicklungen zeigt, dass die Natur und die Bewohner von starken Kontrasten geprägt sein werden. Bringen Sie also Regenjacke und Sonnenbrille für diese abwechslungsreiche Woche.

Detaillierte Wettertrends für Ses Salines

Dienstag, 23. April 2024: Die Woche beginnt mit einer feuchten Note. Erwarten Sie mäßigen Regen bei Temperaturen um die 9°C. Eine leichte Brise von 6 km/h wird das Gefühl der Frische noch verstärken, während die Luftfeuchtigkeit mit 84% das Bild eines nassen Tages vervollständigt. Der Barometer stand bei 1017 hPa, und der Tag begrüßt uns mit Sonnenaufgang um 4:58 Uhr und verabschiedet sich um 18:32 Uhr. Mittwoch, 24. April 2024: Es bleibt weiterhin wechselhaft mit leichtem Regen und einer sichtbaren Erholung in der Temperatur, die auf etwa 15°C steigt. Die Windstärken bleiben beständig bei 6 km/h. Die relative Feuchte sinkt auf 54%, und der Luftdruck hält sich stabil bei 1017 hPa. Das Licht des Tages erscheint um 4:57 Uhr und weicht um 18:33 Uhr der Dämmerung. Donnerstag, 25. April 2024: Ein teils bedeckter Himmel mit unterbrochenen Wolken erwartet Sie an diesem Tag. Mit einem leichten Zuwachs an Temperatur erreichen wir behagliche 16°C. Der Wind zeigt sich sanft bei 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 56%, während der Luftdruck auf 1011 hPa fällt. Der Tag erwacht um 4:56 Uhr und endet um 18:34 Uhr. Freitag, 26. April 2024: Die leichten Regenfälle kehren zurück und begleiten uns bei Temperaturen von bis zu 18°C, was für die Jahreszeit angenehm ist. Der Wind frischt auf 6 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%. Ein fallender Druckwert von 1008 hPa könnte für weitere Wetteränderungen stehen. Sonnenaufgang ist um 4:54 Uhr mit einem Sonnenuntergang um 18:35 Uhr. Samstag, 27. April 2024: Das Wochenende wird mit bedecktem Himmel eingeläutet und Temperaturen, die ein Maximum von 19°C erwarten lassen. Der Wind gewinnt etwas an Stärke und weht mit 7 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 63% und einem Druck von 1008 hPa können Sie auf einen stabilen Tag trotz der Wolkendecke hoffen. Sonnenauf- und -untergang sind für 4:53 Uhr beziehungsweise 18:36 Uhr vorgesehen. Sonntag, 28. April 2024: Leichter Regen wird uns auch an diesem Tag begleiten, und zwar bei etwas kühleren Temperaturen um 17°C. Der Wind nimmt spürbar zu und erreicht Geschwindigkeiten von 11 km/h, was für eine frische Brise sorgt. Die Feuchtigkeitswerte liegen ebenfalls höher bei 76%, und der Luftdruck steigt auf 1014 hPa. Der Tag beginnt um 4:52 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:37 Uhr. Montag, 29. April 2024: Mit mäßigem Regen und 14°C starten wir in die neue Woche. Die Winde bleiben moderat bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf beinahe 86%. Der Luftdruck steigt wieder an auf 1019 hPa. Der Tag wird eingeläutet um 4:51 Uhr und klingt aus um 18:38 Uhr. Dienstag, 30. April 2024: Den Abschluss der Wetterwoche in Ses Salines bildet erneut mäßiger Regen bei gleichen Temperaturen von 14°C und verstärktem Wind von 12 km/h. Die hohe Luftfeuchtigkeit von 86% unterstreicht den regnerischen Charakter des Tages. Mit 1018 hPa bleibt der Druck nahezu unverändert. Das Tageslicht erscheint um 4:49 Uhr und schwindet um 18:39 Uhr. Die kommende Woche in Ses Salines zeigt, dass der Frühling auf Mallorca seine vielseitigen Facetten mit sich bringt. Von Regentagen bis hin zu frühlingshafter Wärme. Die Inselbewohner und ihre Gäste sollten sich auf eine Palette an Wetterphänomenen einstellen und entsprechend vorbereitet sein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:59:31. +++