Beim Blick auf die kommende Woche in Esporles stellen sich viele die entscheidende Frage: Wie wird das Wetter auf Mallorca? Um Ihnen eine umfassende Antwort zu geben, bieten wir Ihnen hier die detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage für den malerischen Ort Esporles auf der Baleareninsel. Erwarten Sie eine Mischung aus vereinzelten Sonnenstunden und wiederkehrenden Niederschlägen.

Wochenanfang in Esporles: Leichter Regen und milde Temperaturen

Der Dienstag, der 23. April 2024, lädt mit einer Temperatur von 9°C und leichtem Regen zu gemütlichen Stunden im Innenraum ein. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 74% halten sich die Regenschauer am ersten Tag der Woche in Grenzen. Drinnen bleibt es dank des Luftdrucks von 1017 hPa angenehm.

Am Mittwoch, den 24. April 2024, steigen die Temperaturen leicht auf 11°C, wobei der Himmel von leichtem Regen geprägt sein wird. Der Tag startet bereits um 04:58 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:36 Uhr.

Wochenmitte bietet kurze Verschnaufpause

Der Donnerstag, der 25. April 2024, präsentiert sich mit aufgelockerten Wolken und Temperaturen bis zu 14°C als eine angenehme Abwechslung. Bei einem leichten Luftzug von 3 km/h können Sie kleinere Outdoor-Aktivitäten in Erwägung ziehen.

Nicht viel ändert sich am Freitag; das Thermometer zeigt erfreuliche 15°C, doch leichter Regen und ein ruhiger Wind begleiten diesen Tag, was zu einer gemachten Lage für all diejenigen wird, die dem Regenschirm treu geblieben sind.

Das Wochenende auf Mallorca: Wechselhaft, aber wärmer

Während der Samstag, der 27. April 2024, und der Sonntag, der 28. April 2024, weiterhin mit leichtem Regen aufwarten, klettern die Temperaturen auf erfreuliche 17°C. Diese wärmeren Tage könnten Sie nutzen, um die wunderbare Natur rund um Esporles zu entdecken. Doch vergessen Sie nicht den Regenschutz, denn das Wetter bleibt unbeständig.

Ausblick auf die neue Woche in Esporles

Zum Montag, dem 29. April 2024, erwartet Sie ein Wechselspiel aus mäßigem Regen und 14°C, was den Auftakt zu einer neuen Woche unter dem Einfluss des wechselhaften Aprilwetters macht. Wenn der Dienstag, der 30. April 2024, mit 12°C und stärkeren Windgeschwindigkeiten von bis zu 9 km/h heranrückt, versprechen die zunehmenden Regenschauer dem Monatswechsel einen feuchten Abschluss.

Resümierend kann gesagt werden, dass die Esporles-Wetterlage für die kommende Woche typisch für das Frühjahr auf Mallorca ist: Eine Kombination aus milden Temperaturen, feuchten Perioden und zeitweisen Lichtblicken. Perfekt, um sowohl die Inselatmosphäre zu genießen als auch die warme Kleidung noch nicht ganz wegzupacken. Bleiben Sie wetterbereit!

